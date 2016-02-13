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Kanser Hastası Naşide Göktürk, Hastaneye Kaldırıldı

KANSER HASTASI NAŞİDE GÖKTÜRK, HASTANEYE KALDIRILDI - Bir süredir kanser tadavisi gören 50 yaşındaki şarkıcı Naşide Göktürk, albüm çalışmaları sırasında stüdyoda fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. SonDakika.com 13 Şubat 2016 Cumartesi

13 Şubat 2016 Cumartesi 04:54
Kanser Hastası Naşide Göktürk, Hastaneye Kaldırıldı

Akciğer ve pankreas kanserine yakalanan 50 yaşındaki şarkıcı Naşide Göktürk, hastaneye kaldırıldı. Sakın Ha şarkısıyla 90lı yıllara damgasını vuran GöktürkNiran Ünsalın şirketi NÜ Müzikten çıkaracağı albümün çalışmaları sırasında stüdyoda fenalaştı.

NİRAN ÜNSAL HASTANEYE YETİŞTİRDİ

O sırada Göktürkün yanında olan Niran Ünsal hemen ambulans çağırarak ünlü şarkıcıyı Florence Nightingale Hastanesine götürdü. Naşide Göktürkü bir an olsun yalnız bırakmayan Niran Ünsal, ambulansın ön koltuğunda hastaneye geldi. Hastalığının dördüncü ve son evresinde olan Göktürke acil müdahale yapıldığı öğrenildi.

Hastaneye ilk olarak şarkıcının yakın arkadaşı Gülten Kaya gitti. Göktürkün hayranlarına hatıra kalsın diye çıkarmak istediği albümünde Sezen Aksu da Aramıza Yollar şarkısını vermişti.

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