Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Kenan İmirzalıoğlu Ailesiyle Sinem Kobal’ı İstemeye Gidiyor

KENAN İMİRZALIOĞLU AİLESİYLE SİNEM KOBAL’I İSTEMEYE GİDİYOR - Ailesiyle Sinem Kobal’ı istemeye gidecek olan Kenan İmirzalıoğlu evlilik yolunda ilk adımı atıyor. SonDakika.com 14 Şubat 2016 Pazar

14 Şubat 2016 Pazar 08:52
Kenan İmirzalıoğlu Ailesiyle Sinem Kobal’ı İstemeye Gidiyor

Evlilik hazırlıklarını aralıksız sürdüren Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftini tören heyecanı sardı. Yaklaşık bir yıldır birlikteliklerini sürdüren ve 21 Mayısta Cunda Adasında evlenecek olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlunun evlilik yolundaki detaylar ortaya çıkmaya başladı.

DÜĞÜNÜN DETAYLARI KONUŞULACAK

Üç gün, üç gece sürecek düğünde dostlarını ağırlamak için 350 bin TLyi gözden çıkaran ve Ortunç ile Mola otellerini kapatan Kenan İmirzaloğlu, müstakbel eşi Kobalı özel bir günde ailesinden isteyecek. İmirzalıoğlu, Sevgililer Günü olan pazar akşamı Kobal ailesinin yaşadığı Rumelihisarındaki villaya çıkarma yapacak. Çiftin isteme töreninden sonra Cunda Adasında yapılacak düğünün son detaylarını konuşarak, programı netleştirecekleri öğrenildi.

Ailesiyle birlikte Kobalı isteyecek olan İmirzalıoğlu, evlilik yolunda ilk resmi adımı atmış olacak.

Anahtar Kelimeler: Getirdi haberler haberi haberleri HABER HABERLER Ailesiyle Kobalı İstemeye

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv