Kenan İmirzalıoğlu Ailesiyle Sinem Kobal’ı İstemeye Gidiyor

Evlilik hazırlıklarını aralıksız sürdüren Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftini tören heyecanı sardı. Yaklaşık bir yıldır birlikteliklerini sürdüren ve 21 Mayısta Cunda Adasında evlenecek olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlunun evlilik yolundaki detaylar ortaya çıkmaya başladı.

DÜĞÜNÜN DETAYLARI KONUŞULACAK

Üç gün, üç gece sürecek düğünde dostlarını ağırlamak için 350 bin TLyi gözden çıkaran ve Ortunç ile Mola otellerini kapatan Kenan İmirzaloğlu, müstakbel eşi Kobalı özel bir günde ailesinden isteyecek. İmirzalıoğlu, Sevgililer Günü olan pazar akşamı Kobal ailesinin yaşadığı Rumelihisarındaki villaya çıkarma yapacak. Çiftin isteme töreninden sonra Cunda Adasında yapılacak düğünün son detaylarını konuşarak, programı netleştirecekleri öğrenildi.

Ailesiyle birlikte Kobalı isteyecek olan İmirzalıoğlu, evlilik yolunda ilk resmi adımı atmış olacak.