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Kendall Jenner, Babasıyla Aynı Kıyafeti Giydi

KENDALL JENNER, BABASIYLA AYNI KIYAFETİ GİYDİ - Ünlü model Kendall Jenner ve cinsiyet değiştirerek kadın olan biyolojik babası Caitlyn Jenner, giydikleri aynı kıyafetle katıldıkları defileye damga vurdu. SonDakika.com 12 Şubat 2016 Cuma

12 Şubat 2016 Cuma 10:12
Kendall Jenner, Babasıyla Aynı Kıyafeti Giydi

Sadece müzik değil moda dünyasında da adını duyuran Kanye West, Yeezy adlı koleksiyonunun üçüncü sezon ürünlerini New York Moda Haftası kapsamında düzenlediği bir defileyle tanıttı.

AİLE TAM KADRO KATILDI

Madison Square Gardendaki defileye Kanye Westin eşi Kim Kardashian ve kızı Northun yanı sıra bütün Kardashian/ Jenner ailesi tam kadro katıldı.

BABA-KIZ DEFİLEYE DAMGA VURDU

Vogue dergisinin efsanevi editörü Anne Wintourun da izlediği defileye damgasını vuranlar ise geçen yıl cinsiyet değiştirip kadın olan Caitlyn Jenner ile kızı Kendall oldu.

Baba ile kızın kıyafetleri arasında sadece küçük farklar vardı. 20 yaşındaki Kendall, kıyafeti mini bir elbise şeklinde giyip üzeri incilere süslü bir çift çizmeyle tamamladı.

Caitlyn Jenner ise tunik şeklindeki kıyafetin altına uzun bir etek giyip ten rengi ayakkabılar tercih etti.

GEÇEN YIL KADIN OLDU

Eski bir olimpik sporcu olan Bruce Jenner, cinsiyet değiştirme planının ipuçlarını sürekli botoks yaptırarak da vermişti. Altı çocuk babası Jenner, geçen yıl operasyon geçirerek kadına dönüştü.

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