Khloe Kardashian Kalçalarını İçin Sıkı Çalışıyor

Kardashian kardeşlerden Khloe de tıpkı Kim Kardashian gibi kalçalarıyla meşhur. Onu üne kavuşturan kalçalarının formunu tutmak için spor eğitmeninin sözünden çıkmayan Khloe, sosyal medyada sık sık fotoğraflarını paylaşıyor.

FAZLA YAĞLARINI AMELİYATLA ALDIRDI

Ancak Kardashianın formda görüntüsüne kavuşabilmek için usta bir cerrahtan küçük bir yardım aldığını ileri sürüldü. Khloe Kardashiana yakın kaynaklara dayandırılarak verilen habere göre genç kadın belli bölgelerindeki fazla yağları ameliyatla aldırdı, yani liposuction yöntemiyle formda görüntüsüne kavuştu.

KALÇASINI OPEASYONLA KALDIRTTI

İnternet sitelerinde, Kardashianın bel, karın ve bacaklarındaki fazla yağları aldırdığını yazıldı. İnternet sitelerinin iddiasına göre Khloe Kardashian, kalçasını da bir operasyonla kaldırttı.