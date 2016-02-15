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Mahsun Kırmızıgül Amerika’da Evlendi

MAHSUN KIRMIZIGÜL AMERİKA’DA EVLENDİ - Ünlü yönetmen ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, avukat sevgilisi Ece Binay’la Amerika’da evlendi. Sadece 30 davetlinin katıldığı Los Angeles’taki düğünün ilk karesi de basına yansıdı. SonDakika.com 15 Şubat 2016 Pazartesi

15 Şubat 2016 Pazartesi 01:04
Mahsun Kırmızıgül Amerika’da Evlendi

Mahsun Kırmızıgül, bir yıldır aşk yaşadığı Ece Binay ile Los Angelesta nikâh masasına oturdu. Çiftin düğün törenine sadece 30 davetli katıldı.

SOYADINI YANLIŞ YAZDILAR

Düğünün en ilginç detayı ise ünlü sanatçının soyadının yanlış yazılması oldu. Kırmızıgülün soyadı Amerikan görevli tarafından yanlış algılanınca nikâhının kıyıldığı tören alanının girişine "Ece Binay& Mahsun Kirmizipul" yazılı bir yol oku konuldu.


"SENİNLE YAŞLANMAK İSTİYORUM"

Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen ünlü sinemacı, Binaya "Evet" derken duygusal bir konuşma yaptı. Kırmızıgülün "Aşkın ne zaman sana geleceğini, seni nerede bulacağını bilemezsin. Ece, seninle yaşlanmak istiyorum" sözleri davetlilerden büyük alkış aldı.

DAVETLİLER SÖZLERİNİ TUTMADI

Davetlilerden düğünle ilgili gizlilik sözü alan ünlü çift, nikâh fotoğrafının sosyal medyaya düşmesine ise engel olamadı.

Mahsun Kırmızıgül-Ece Binay, tören öncesinde gelin odasında bol bol fotoğraf çektirdi.



Anahtar Kelimeler: kapsama Amerikada

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