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Mahsun Kırmızıgül, Gelini Alnından Öptü

MAHSUN KIRMIZIGÜL, GELİNİ ALNINDAN ÖPTÜ - Mahsun Kırmızıgül, sevgilisi avukat Ece Binay ile geçtiğimiz gün Los Angeles’ta evlendi. Ünlü şarkıcı imzalar atıldıktan sonra ayağa kalkıp eşini alnından öptü. SonDakika.com 16 Şubat 2016 Salı

16 Şubat 2016 Salı 01:41
Mahsun Kırmızıgül, Gelini Alnından Öptü

Mahsun Kırmızıgül ve bir yıldır beraber olduğu avukat Ece Binay, geçtiğimiz gün evlendi. Binayın isteği üzerine Los Angelesta yapılan törenden detaylar da yavaş yavaş gelmeye başladı.

Binayın pek çok akrabasının yaşadığı Los Angelestaki törene, 25 kişi katıldı.

OĞLU DA TÖRENE KATILDI

Törende, Mahsun Kırmızıgülün Los Angelesta sinema okuyan oğlu Mahmut ve yapımcısı Murat Tokat da vardı.

Nikahta Kırmızıgülün şahitliğini "abim" dediği 23 yıllık dostu, Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Fikret Ercan yaptı.

EŞİNİ ALNINDAN ÖPTÜ

Ünlü sinemacı, imzalar atıldıktan sonra ayağa kalkıp eşini alnından öptü. Çift, Türkiyenin Los Angeles konsolosluğundan bir görevlinin kıydığı nikahın ardından ise davetlileriyle birlikte kutlama yemeği yedi.

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