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Mehmet Ali Erbil: Kızlar Yüzünüzü Saklayın

MEHMET ALİ ERBİL: KIZLAR YÜZÜNÜZÜ SAKLAYIN - Taksim’de bir mekan çıkışı 3 kadınla objektife takılan Mehmet Ali Erbil, “Kızlar yüzünüzü saklayın“ diyerek yanındaki arkadaşlarını uyardı. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 09:23
Mehmet Ali Erbil: Kızlar Yüzünüzü Saklayın

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gece ortağı olduğu Chanta adlı mekandaydı. Sabahın ilk ışıklarına kadar üç kadınla eğlenen şovmen, mekan görevlilerine, "Sakın bu kızlarla çekmesinler yanarım" uyarısında bulundu.

Erbil bu uyarısına rağmen görüntülenmekten kaçamadı.

"KIZLAR YÜZÜNÜZÜ SAKLAYIN"

Mekan çıkışı objektife takılan şovmen, "Kızlar yüzünüzü saklayın" diyerek oradan hızla uzaklaştı.

Taksiye binen kadınlar ise gözden kaybolana kadar yüzlerini gizlemeye devam etti.


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