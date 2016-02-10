Model Cara Delevingne, Kız Arkadaşına Evlenme Teklif Etti

İngiliz The Sun gazetesinin iddiasına göre 23 yaşındaki model, mutlu bir birliktelik yürüttüğü şarkıcı St. Vincente Eiffel Kulesinin tepesinde "benimle evlenir misin" diye sordu.

"GERÇEKTEN ÇOK ETKİLEYİCİYDİ"

Delevingnein teklifini yaparken sevgilisinin önünde diz çöktüğü de ileri sürülenler arasında. Çiftin bu anlarını gören bir tanık "Gerçekten çok etkileyiciydi. Anlaşılan Cara teklifini geleneksel yöntemlerle yapmayı tercih etmiş" diye konuştu.

UZUN SÜREDİR BİRLİKTELER

Bir süre önce oyuncu Michelle Rodriguez ise yaşadığı aşkla gündem yaratan Cara Delevingne; gerçek adı Annie Clarke olan St. Vincent ile geçen yılın Mart ayından bu yana birlikte. Aynı kişi Delevingnein teklifini yaparken son derece ciddi olduğunu şaka yapıyormuş gibi görünmediğini de söyledi.



