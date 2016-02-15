Murat Kekilli: Evet Yandaş Müzisyenim

Son zamanlarda sosyal medyada en çok konuşulan sanatçılar arasında olan Murat Kekilli, Yeni yüzyıl gazetesinden Esra Elönünün sorularını yanıtladı.

Kekilli "Yandaş müzisyen misin? " sorusuna "Eğer Cenab-ı Haktan yana olmayı yandaş olarak nitelendiriyorsanız evet yandaş müzisyenim." yanıtını verdi.

"ERDOĞANI SEVMEMEK BAŞKA BİR ŞEY VATAN HAİNLİĞİ BAŞKA ŞEY"

Nişantaşı, Cihangir ünlülerinin muhalif raconları kesip sırf Erdoğan nefreti yüzünden PKKya destek vermeleri sence ne manaya geliyor?

"Cumhurbaşkanını sevmeyebilirsiniz, fikirlerini benimsemeyebilirsiniz ancak terör olaylarını siyasallaştırıp Cumhurbaşkanına isnad etmek hem şehitlere hem şehit yakınlarına hem vatana hem milletimize, sanat camiasına, inancımıza ve hatta Cenab-ı Hakka varana kadar ihanettir. Burada suçlu aranıyorsa bu terörün kendisi ve terörü destekleyenlerdir. Tayyip Erdoğanı sevmemek başka bir şey vatan hainliği başka bir şey.

İki gün önce şehit ailesine taziyeye gittin, şehidin ruhu için Kuran okudun, niye bu kadar şaşırdılar ne yapsaydın yani Kuran değil de bildiri mi okusaydın?

- Bu sanırım ülkemiz için yeni bir şeymiş gibi algılanıyor. Oysa bir müzisyenin inançlarının gereğini yerine getirmesi kadar doğal bir şey olamaz.

Hem Kuran okuyan hem bestesini yapan vatanını seven kutsallara hakaret etmeyen sanatçının Türkiyede işi zor mu?

- Zaten bir önceki soruyu zar zor açıklamamın sebebi son yüz yıldır mahalle, rejim ve etnik baskı sebebiyle inançların gizli yaşanması zorunluluğu değil miydi?"