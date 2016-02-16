Mustafa Ceceli’den Tarkan’a İlginç Gönderme

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, Bostancı Gösteri Merkezinde verdiği konser sonrası ilginç açıklamalarda bulundu. Ceceli konserler için kendisini Tarkanla karşılaştırdı.

HER KOLTUĞA İKİ KIRMIZI GÜL

Başarılı şarkıcı Mustafa Ceceli, bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü Bostancı Gösteri Merkezinde, Aşk İçin Gelmişiz isimli albümünde yer alan şarkılarının da ilk kez yer alacağı konserini gerçekleştirdi. Her 14 Şubat Sevgililer Gününde Bostancıda sahne alan Mustafa Ceceli, sevenlerine her bir koltuk için ikişer adet kırmızı gül bıraktı.

ÇOK BAŞKA BİR DUYGUYMUŞ

Mustafa Cecelinin konser bileti günler öncesinden tükenmesi sanatçıyı öylesine mutlu etti ki basın mensuplarıyla yaptığı röportajda ilk cümlesi bu oldu. Mustafa Ceceli röportajında, "Şimdi Tarkanı daha iyi anlıyorum. Biletler satışa çıktığı anda bitmesi çok başka bir duyguymuş. Tabi henüz Tarkan gibi 10 gün üst üste bilet satabileceğimi sanmıyorum." dedi.