Orhan Gencebay, Ölüm Korkusu Yüzünden Evini Satıyor

Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebayın Rumelihisarındaki yalısını neden satmayı düşündüğü ortaya çıktı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Ünlü sanatçının çevresine göre; yaklaşık beş ay önce Samsun Bafradan gelen kişiler, Orhan Gencebayın oturduğu apartmana gitti. Ünlü sanatçıyı görmek isteyen grup, bilinmeyen bir nedenle usta sanatçıya küfürler yağdırdı. Apartmanın önünde Orhan Gencebayı ölümle tehdit eden grup, kendilerini içeriye almayan apartman görevlisini dövdü.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Şüpheli şahıslar, darp edilen kapıcının ihbarıyla gözaltına alındı. Birçok apartman sakininin de şahit olduğu bu olay sonrası Orhan Gencebay, şüpheli şahıslardan şikayetçi olmak istemedi.

KOMŞULARI TEPKİLİ!

Olayın büyümesini istemediği öğrenilen usta sanatçı, komşularının ise tepkisiyle karşılaştı. Ünlü şarkıcının, bu tatsızlık nedeniyle yıllardır oturduğu daireyi 4.5 milyon liraya satıp adresini değiştirmek istediği iddia edildi.

Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre ile yıllardır içerisini de büyük özenle dekore ettirdikleri yalı dairesinde oturuyor.