Oscar’lı Oyuncu Gwyneth Paltrow, 17 Yıl Boyunca Tacize Uğramış

Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow kendisini 17 yıldır takip ve taciz etmekle suçlanan Dante Soiunun yargılandığı davada ifade verirken duygusal anlar yaşadı. Soiu yüzünden yaşadıklarını anlatan 43 yaşındaki Paltrow, adamın ona tehditkar mektuplar yolladığını, evlilik tekliflerinde bulunduğunu ve bir keresinde onu "Bir neşterle günahlarından ayırmakla" tehdit ettiğini söyledi.

Geçen yıl ayrıldığı müzisyen eşi Chris Martinden iki çocuğu bulunan Paltrow, Dante Soiunun dengesiz davranışlarının ailesi için endişe duymasına neden olduğunu da dile getirdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Savcı "Çocuklarının güvenliği için endişe edip etmediğini" sorduğunda gözyaşlarına boğulan Paltrow, Soiunun 2009-2015 yılları arasında ona tam 66 adet tehditkâr mektup yollamanın yanı sıra çeşitli pornografik içerikler ve seks oyuncakları yolladığını da belirtti.

SADECE ONU DİNE DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

66 yaşındaki Soiunun avukatları ise adamın tek yaptığının "Ünlü bir oyuncuya mektuplar yazmak olduğunu" söyledi. Adamın son yıllarda Paltrowa herhangi bir pornografik içerik yollamadığını belirten avukatlar "Onun Hristiyan inancına bağlı bir adam olduğunu ve Paltrowu dine döndürmeye çalıştığını" da iddia etti.

"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL"

ABDnin Ohio Eyaletinin Columbus kentinde yaşayan Soiu 2000 yılında Paltrowu taciz ettiği gerekçesi ile bir kez daha hakim karşısına çıkmış ancak "akli dengesi yerinde olmadığı" gerekçesi ile suçsuz bulunarak bir kaç yıllığına bir akıl hastanesine gönderilmişti. Adam hastaneden çıktıktan sonra yeniden Paltrow ile iletişime geçince geçen yıl yeniden tutuklanmıştı. Soiu kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.