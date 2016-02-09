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Ozan Güven, Rolü İçin Saçlarını Kazıttı

OZAN GÜVEN, ROLÜ İÇİN SAÇLARINI KAZITTI - ’Annemin Yarası’ filmi için senaryo gereği gençliğine dönen Ozan Güven, saçlarını kazıttı. SonDakika.com 09 Şubat 2016 Salı

09 Şubat 2016 Salı 06:16
Ozan Güven, Rolü İçin Saçlarını Kazıttı

Yapımcılığını BKM Filmin üstlendiği, başrollerini Ozan GüvenMeryem UzerliBelçim BilginOkan Yalabık ve Bora Akkaşın paylaştıkları Annemin Yarası, 11 Martta vizyona giriyor. 18 yaşındaki Salihin ( Bora Akkaş) gerçek ailesini bulma hikayesini anlatan filmin çekimleri Sırbistanda yapıldı.

SAÇLARINI KAZITTI

Film setinden yansıyan yeni fotoğraflar ise senaryoyla ilgili ipuçları verdi. Projede Borislav karakterini canlandıran Ozan GüvenBosnada çiftlik hayatı yaşayan eski bir askeri oynuyor. Güven, flashback sahneleri için berber koltuğuna oturarak saçlarını kazıttı. Oyuncunun bu değişimi, objektife böyle yansıdı.

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