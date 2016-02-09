Ozan Güven, Rolü İçin Saçlarını Kazıttı

Yapımcılığını BKM Filmin üstlendiği, başrollerini Ozan Güven, Meryem Uzerli, Belçim Bilgin, Okan Yalabık ve Bora Akkaşın paylaştıkları Annemin Yarası, 11 Martta vizyona giriyor. 18 yaşındaki Salihin ( Bora Akkaş) gerçek ailesini bulma hikayesini anlatan filmin çekimleri Sırbistanda yapıldı.

SAÇLARINI KAZITTI

Film setinden yansıyan yeni fotoğraflar ise senaryoyla ilgili ipuçları verdi. Projede Borislav karakterini canlandıran Ozan Güven, Bosnada çiftlik hayatı yaşayan eski bir askeri oynuyor. Güven, flashback sahneleri için berber koltuğuna oturarak saçlarını kazıttı. Oyuncunun bu değişimi, objektife böyle yansıdı.