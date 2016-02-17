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Polis Akademisi’nin Komutan Lassard’ı George Gaynes, Vefat Etti

POLİS AKADEMİSİ’NİN KOMUTAN LASSARD’I GEORGE GAYNES, VEFAT ETTİ - Türkiye’de geniş bir hayran kitlesi bulunan Polis Akademisi serisinde Komutan Eric Lassard karakterine can veren ABD’li aktör George Gaynes, hayatını kaybetti. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 13:01
Polis Akademisi’nin Komutan Lassard’ı George Gaynes, Vefat Etti

ABDli aktör George Gaynes, 98 yaşında yaşamını yitirdi.

New York Timesın haberine göre; Gaynes, 35 Hollywood ve televizyon filminin yanı sıra ABD ve Avrupada birçok tiyatro oyunu, müzikal komedi ve operada rol aldı.

Finlandiyanın başkenti Helsinkide 16 Mayıs 1917 tarihinde doğan ve ailesinin George Jongejans adını verdiği ünlü aktör, dünyada George Gaynes olarak tanınıyor.

Ünlü yıldızın annesi Rus aktris İya Grigorievna de Gay, babası ise Hollandalı iş adamı Gerrit Jongejanstı.

Gaynesin amcası Gregory Gaye ise Casablanca filminde Nazi Reichsbank yetkilisi karakterine hayat vermişti.




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