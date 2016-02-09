Psikoterapist Lütfü Kaan Özdemir: Evlilik Programları Tamamen Kurgu

Akşam üzeri hemen hemen her kanalda bir evlilik progrramı var. Son yıllarda ekranlara demir atan bu programlar hakkında birçok iddia ortaya atılıyor ve eleştiri almaya da devam ediyor. İzdivaç programlarında görev alan Psikoterapist Lütfü Kaan Özdemir, perdenin arkasındakileri görüp istifa eden bir isim. "Evlilik programlarının psikoloğu" sıfatıyla bir anda ünlü olmasına rağmen Özdemiri istifaya götüren süreç, kurguyu ve etik dışı arka planı görmesiyle başladı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYANA ANLATTI

Türk halkının vazgeçemediği "flört sürecini gözetleme" durumu, evlilik programlarının perde arkası, toplumsal psikolojiye yansıma biçimlerini içeriden bir isim olan Kaan Özdemir, Noktadan Armağan Çağlayana anlattı.

OYUNCULAR CAST

"20 yaşında oraya çıkan 5 ayrı kişinin farklı farklı motivasyonu vardır. Kimi meşhur olmak için çıkar. Zaten kimileri gerçekten evlenmek niyetiyle, kimileri meşhur olmak niyetiyle çıkıyor. Orada bir kameranın çektiği var, bir de set ekibinin yaptıkları var. Orada "cast" tan (oyuncu ajanslarından) gelenler var, reyting için yapılan ekstra faaliyetler var."

Bugüne kadar yapılmış hiçbir işten -popstarlar dahil- büyük star olmuş kimsenin olmamasını umut olarak yorumlayan Özdemir programa çıkanları, "Çoğunluk itibariyle cahil kişiler açıkçası. Yapımcı ve yönetici dolaylı olarak aslında şunu vaat ediyor:

SENİ MEŞHUR EDECEĞİM

Seni meşhur edeceğim yani muhtemelen bunu konuşmuyorlar seni meşhur edeceğim diye, ama meşhur olduktan sonra insanlara bir rol biçiliyor. 10 bin metreye çıkartıp bırakıyor seni" İfadelerini kullandı.

"Siz yönetmen olarak orada kameranın neyi çektiğini, ama kameranın dışında ne olduğunu görüyorsunuz. Benim kastettiğim oydu. Yapımcı ve yönetmenler her şeyi görüyor. Katılımcıların algısı dar olduğu için sadece kameranın çektiğini görüyor. Oraya gelen çoğu vatandaş sadece vaat ettiği güzellikleri görüyor. O da geçici bir güzellik kalıcı değil" diyen Psikoterapist Lütfü Kaan Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü;

MAAŞ ALIYORLAR

"Tabi kimileri oradan maaş alıyor, yorum yapanlardan maaş alanlar var. Oturan kızların ve erkeklerin bazıları oyuncu. Dolayısıyla para için gelenler var. Kurgu olduğu için hangileri gerçek hangisi kurgu bilemiyoruz."

" Çin atasözü var ya; İnsan ne yerse odur. O her şey için geçerli. İnsan ne yerse odur, insan ne izlerse odur. Dataları oradan aldığımız için her türlü bilgimiz görgümüz ahlakımız o programlara göre şekillenir. Böyle bir araştırma yapılsa, izin verilmez ama beş yaşındaki çocukları alıp evlenme programlarını izletseniz, 10 yıl sonra çok abuk sabuk çocuklar bulursunuz.

ORTADA SAĞLIK BİR İLİŞKİ MODELİ YOK

Mesela ortaokula giden kızlar sürekli o tarz programları izlerse, orada sağlıklı bir ilişki modeli yok ki. Sürekli kavgadan beslenen bir kültür var. 13 yaşındaki bir çocuk bakıp "demek ki evlilik böyle bir şey" diyor. Tabi oradaki figürler, kurgusal, gerçeklikle ilgisi olmayan şeyler. Çok farklı tipler çıkabiliyor oraya. Var olan gerçeklikle oradaki çok farklı olabiliyor. Dolayısıyla çocukların bilinçaltı ona göre şekillenebileceği için bunların altında uzun vadede ciddi problemler olabiliyor, evlilikle ilgili, evliliğin nasıl olması gerektiğiyle ilgili.

Cast ajansı; dizi, program ve filmlerde oynayacak olan oyuncuların bulundukları ajanslar. Bu ajanslar ellerinde bulundurdukları datalar sayesinde aranılan role en uygun kişiyi buluyorlar. İzdivaç tarzı programlara tanınmamış, amatör düzeyde oyuncular gönderiliyor."



