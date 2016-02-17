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Şahan Gökbakar, Yeni Filminin Galasına Eşiyle Katıldı

ŞAHAN GÖKBAKAR, YENİ FİLMİNİN GALASINA EŞİYLE KATILDI - Şahan Gökbakar, 19 Şubat’ta vizyona girecek olan yeni filmi “Osman Pazarlama“nın galasını yaptı. Ünlü oyuncu galaya eşi Selin Ortaçlı ile el ele katıldı. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 10:02
Şahan Gökbakar, Yeni Filminin Galasına Eşiyle Katıldı

Şahan Gökbakarın yeni filmi "Osman Pazarlama"nın galası önceki gün gerçekleşti. Kanyon AVM Cinemaximum Sinemalarında yapılan galaya ünlü isimler akın etti.

Senaryosunu Şahan ve Togan Gökbakarın birlikte yazdığı "Osman Pazarlama"nın galası geçtiğimiz gün gerçekleşti.

Ünlü oyuncu, geceye çok uzun süre birlikte medya karşısına çıkmamaya özen gösterdiği eşi Selin Gökbakarla el ele katıldı.

"DEMET VE OKANI ZOR İKNA ETTİM"

Filmin oyuncuları, gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demet Akalın ve eşi Okan Kurtun filme dahil oluş sürecini anlatan Gökbakar; "Demet ve Okanı zor ikna ettim. Ama kendinizi oynayacaksınız deyince kabul ettiler. Demet zaten pop müziğin kraliçesi, onun bu işlere yatkın olmasını bekliyordum ama Okandan beklemiyordum. Filme kendisi doğaçlama esprirler kattı. Bana güzel ayar verdi, filmde göreceksinz. Demet de sıfır kapris, kim ne diyorsa inanmayın, ben şahit oldum" dedi.

"CEMİ DAVET ETTİM"

Şahan Gökbakar, Cem Yılmazın "Ali Baba ve 7 Cüceler" filmi vizyona girince afişini paylaşmış, bu hareketi zeytin dalı uzattı diye yorumlanmıştı. Gökbakar, "Cem Yılmazı davet ettiniz mi" sorusuna, "Bütün arkadaşlarımı davet ettim. Zeytin dalı olayını da açıklayayım... Ben Türk sinemasıyla ilgili çok afiş paylaşıyorum. Bunu sinema sektörünün gelişmesi için yapıyorum. Zeytin dalı olarak algılandı ama bunu bütün arkadaşlara yapıyorum" dedi





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