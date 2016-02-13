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Serdar Ortaç, Bisikletiyle Denize Uçuyordu

SERDAR ORTAÇ, BİSİKLETİYLE DENİZE UÇUYORDU - Doktorunun tavsiyesiyle yürüyüş ve egzersiz yapan Serdar Ortaç, önceki gün Rumelihisarı’nda bisikletle ufak bir kaza atlattı. SonDakika.com 13 Şubat 2016 Cumartesi

13 Şubat 2016 Cumartesi 02:46
Serdar Ortaç, Bisikletiyle Denize Uçuyordu

Serdar Ortaç, geçtiğimiz yıl yakalandığı MS hastalığının tedavisinden sonra doktorunun tavsiyesiyle sürekli egzersiz yapıyor.

DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Genelde eşiyle çıktığı bisiklet turunda bu kez tek başına yola koyulan ünlü popçu, sahil yolunda ufak bir kaza atlattı. Soğuk havadan etkilenmemek için kar maskesi takan şarkıcı, pedal çevirdiği sırada dengesini kaybedip düşmekten son anda kurtuldu.


YOLUNA DEVAM ETTİ

Kalkıp yoluna devam eden Ortaç, görüntülendiği fark edince ne yapacağını şaşırdı.


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