Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Serenay Sarıkaya ile Nejat İşler Aynı Filmde Buluşuyor

SERENAY SARIKAYA İLE NEJAT İŞLER AYNI FİLMDE BULUŞUYOR - Serenay Sarıkaya, Ay Yapım’ın yeni sinema filminde başarılı oyuncu Nejat İşler’le başrol oynayacak. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 11:23
Serenay Sarıkaya ile Nejat İşler Aynı Filmde Buluşuyor

Sevgilisi Kerem Bürsinle uzun bir Amerika tatiline çıkan Serenay Sarıkaya, yeni proje anlaşmasını da binlerce kilometre uzakta onayladı.

BAŞROLÜ NEJAT İŞLERLE PAYLAŞIYOR

Genç oyuncu, yönetmenliğini Umur Turagayın üstlendiği filmde başrolleri Taner Birsel ve Nejat İşlerle paylaşacak. Detayları sır gibi saklanan filmin çekimlerine mart ayının ikinci haftasında Mudanyada başlanacak.Bu arada Sarıkayanın, sevgilisi Kerem Bürsin ile rol alacağı romantik komedi filminin yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.


Anahtar Kelimeler: Otobüste Nejat Filmde Buluşuyor haberler haberi haberleri HABER HABERLER

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv