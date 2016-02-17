Serenay Sarıkaya ile Nejat İşler Aynı Filmde Buluşuyor

Sevgilisi Kerem Bürsinle uzun bir Amerika tatiline çıkan Serenay Sarıkaya, yeni proje anlaşmasını da binlerce kilometre uzakta onayladı.

BAŞROLÜ NEJAT İŞLERLE PAYLAŞIYOR

Genç oyuncu, yönetmenliğini Umur Turagayın üstlendiği filmde başrolleri Taner Birsel ve Nejat İşlerle paylaşacak. Detayları sır gibi saklanan filmin çekimlerine mart ayının ikinci haftasında Mudanyada başlanacak. Bu arada Sarıkayanın, sevgilisi Kerem Bürsin ile rol alacağı romantik komedi filminin yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.



