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Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin Bitpazarında

SERENAY SARIKAYA VE KEREM BÜRSİN BİTPAZARINDA - Serenay Sarıkaya sevgilisi Kerem Bürsin ve annesi Ümran Seyhan ile Los Angeles’ta bulunan bir bitpazarını gezerken hayranları tarafından görüntülendi. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 08:44
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin Bitpazarında

Uzun bir süredir Amerikada tatil yapan çiftin yanına, geride bıraktığımız haftalarda Serenay Sarıkayanın annesi Ümran Seyhan da katılmıştı. Annesiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Serenay Sarıkaya, böylelikle Kerem Bürsinle olan ilişkisini daha üst bir noktaya taşımıştı.

ALIŞVERİŞTE YAKALANDILAR

İkili Amerika tatillerinin tadını çıkartırken Türkiyeden çok uzakta olmalarına rağmen objektiflerden kaçamadı. Üçlü, Los Angelesta bulunan bir bitpazarını gezerken hayranları tarafından görüntülendi. Açık alanda bulunan stantları gezen üçlü alışveriş yaptı.

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