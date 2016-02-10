Tuba Büyüküstün’ün Rol Aldığı “Dar Elbise“ Filminin Fragmanı Olay Oldu

Hiner Saleemin İstanbulda çektiği ve Türk oyunculara da rol verdiği yeni filmi "Dar Elbise"nin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Vizyon tarihi henüz netlik kazanmayan, öncesinde uluslararası festivallerde gösterilecek "Dar Elbise"nin fragmanı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

FİLMİN KONUSU:

Başrollerini Tuba Büyüküstün, Veronique Wuthrich, Caner Cindoruk, Hazar Ergüçlü, İnanç Konukçu, Canan Ergüderin paylaştığı film, kadınların kendilerini var etme sürecinde erkeklerle olan mücadelesini kara mizahi bir yorumla beyazperdeye yansıtacak.

Tuba Büyüküstün, filmde Fransız moda tasarımcısı Lisa olarak izleyici karşısına çıkacak.

Hazar Ergüçlü ve Caner Cindoruk, "Dar Elbise"de nişanlı bir çifti oynuyor.





