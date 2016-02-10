Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Tuba Büyüküstün’ün Rol Aldığı “Dar Elbise“ Filminin Fragmanı Olay Oldu

TUBA BÜYÜKÜSTÜN’ÜN ROL ALDIĞI “DAR ELBİSE“ FİLMİNİN FRAGMANI OLAY OLDU - Tuba Büyüküstün’ün rol aldığı “Dar Elbise“ filminin fragmanı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 06:44
Tuba Büyüküstün’ün Rol Aldığı “Dar Elbise“ Filminin Fragmanı Olay Oldu

Hiner Saleemin İstanbulda çektiği ve Türk oyunculara da rol verdiği yeni filmi "Dar Elbise"nin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Vizyon tarihi henüz netlik kazanmayan, öncesinde uluslararası festivallerde gösterilecek "Dar Elbise"nin fragmanı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

FİLMİN KONUSU:

Başrollerini Tuba Büyüküstün, Veronique Wuthrich, Caner CindorukHazar Ergüçlüİnanç KonukçuCanan Ergüderin paylaştığı film, kadınların kendilerini var etme sürecinde erkeklerle olan mücadelesini kara mizahi bir yorumla beyazperdeye yansıtacak.

Tuba Büyüküstün, filmde Fransız moda tasarımcısı Lisa olarak izleyici karşısına çıkacak.

Hazar Ergüçlü ve Caner Cindoruk, "Dar Elbise"de nişanlı bir çifti oynuyor.



Anahtar Kelimeler: Haberler haber son dakika Tuba Büyüküstünün Rol Dar Elbise Fragmanı

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv