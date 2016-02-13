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Tuba Ünsal: Ben de Arkadaşımdan Çocuk Yaptım

TUBA ÜNSAL: BEN DE ARKADAŞIMDAN ÇOCUK YAPTIM - Yeni filmi “Dünyanın En Güzel Kokusu“nda, en yakın arkadaşından çocuk yapan bir kadını oynayan Tuba Ünsal: Bu benim de yaşadığım bir durum. SonDakika.com 13 Şubat 2016 Cumartesi

13 Şubat 2016 Cumartesi 08:11
Tuba Ünsal: Ben de Arkadaşımdan Çocuk Yaptım

Cuma vizyona giren "Dünyanın En Güzel Kokusu" filminde en yakın arkadaşından çocuk yapan bir kadını oynayan Tuba Ünsal, "Bu benim de yaşadığım bir durum. Mirgün (Cabas) de 15 yıl boyunca arkadaşımdı. Sonra âşık olduk. Yani filmdeki senaryonun pekâlâ gerçek olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Gazeteci Mirgün Cabasla evli olan Ünsal, "Mirgün müthiş bir baba. Hâlâ, zil zurna âşığım" diye konuştu.

"ELİMDE KAKLI BEZLERLE SİNİR KRİZİ GEÇİRİP..."

Hürriyetten Ayşe Arman konuşan Tuba Ünsal, "Elimde kakalı bezlerle sinir krizi geçirip, Ben şimdi ne yapacağım? diye hüngür hüngür salonda ağladığım zamanlar oldu. Mirgün, her zaman imdadıma yetişti, çocuğun altını da temizledi, hastalandığında doktoru aradı, hep bir çözüm buldu. Bazı adamlar vardır, köpek gibi âşık olursun ama mümkün değildir ilişkide kalman. Bence arkadaşınla çocuk büyütmek çok daha değerli" dedİ.

Kaynak: Hürriyet


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