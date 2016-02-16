Türkiye, Murat Boz ve Aslı Enver Aşkını Beğendi

İlişkilerini sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla ilan eden Murat Boz ile Aslı Enverin aşkına onay çıktı! Hayranları, rol aldıkları Kardeşim Benim filminin setinde tanışıp yakınlaşan, sürpriz bir aşka yelken açan ikilinin fotoğrafını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

TÜRKİYE REKORU KIRDI

Sosyal medyada 3 milyon 800 bin kişinin takip ettiği Murat Bozun paylaştığı fotoğraf üç günde 392 bin beğeni, 52 bin yorum alarak ünlüler arasında bu alanda Türkiye rekoru kırdı. 593 bin kişinin takip ettiği Enverin paylaştığı fotoğrafa ise 17 bin yorum yapılırken beğeni sayısı 203 bin kişiye ulaştı.

İşte iki ünlü ismin de paylaştığı ve beğeni rekoru kıran o fotoğraf;

ÜNLÜ İKİLİ HIZLI ÇIKTI

Taze âşıklar önceki gün Emirganda görüntülendi. Fotoğrafları çekilince gerilen ünlü çift, hayli mutlu görünüyordu.

HERKESİ SİLİP, BİR TEK SEVGİLİSİNİ TAKİP ETTİ

Enverin Sevgililer Gününü kalp şeklindeki balonlarla kutlayan Boz, Instagramda "Sevgililer Günü kutlu olsun sevenler! Sevin hep sevilin inşallah" notuyla yüklediği fotoğraftan sonra listesindeki herkesi silip, bir tek Enveri takip etti.

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