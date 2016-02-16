Volkan Toplaoğlu: Mahsun Kırmızıgül Babamı Öldürtmek İstedi

Bugüne kadar sessiz kalan, hatta ünlü yapımcının oğlu olduğu yakın çevresi tarafından bile bilinmeyen Volkan Topaloğlu, ilk kez konuştu.

"Mahsun Kırmızıgülü şöhret yapan babamdır" diyen Volkan Topaloğlu, "Ama o babamı sattı, üzüntüden beyninde tümör çıktı. Mahsun babamı öldürtmek için bir aşiretle bile görüşme yaptı. Bu bizi yıktı" dedi.

MAHSUN ÜLKESİNE İHANET ETTİ

Kırmızıgülün Twitterda, operasyonlar nedeniyle Başbakan Ahmet Davutoğlunu eleştirip Nasıl bu kadar zalim oldunuz? diye yazmasına tepki gösteren Volkan Topaloğlu; Kırmızıgülün önce babasına, sonra da ülkesine ihanet ettiğini söyledi. Günaydında yer alan habere göre Topaloğlunun açıklamaları şöyle:

O MESAJLAR İÇİMİ ÜRPERTTİ

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, rahmetli babam Hilmi Topaloğlunun çok yakın arkadaşıydı. Fırsat buldukça bir araya gelir, istişarelerde bulunurlardı. Kırmızıgülün, Cumhurbaşkanımızın kurduğu yeni Türkiye ve Başbakanımız Ahmet Davutoğlu ile ilgili attığı tweetler içimi ürpertti. Bunları okuyunca; Kırmızıgülün rahmetli babama yaptığı ihanet aklıma geldi ve ülkemize karşı ihaneti de beni şaşırtmadı. O yüzden ilk kez Mahsun Kırmızıgül hakkında konuşmak istedim.

BUNLARI İLK KEZ ANLATACAĞIM

Dışarıdaki insanlar beni Hilmi Topaloğlunun oğlu olarak dahi tanımaz. Hep en geride, sessiz ve gizli kalmayı tercih ettim. Bugüne kadar duruşum bu yöndeydi. Rahmetli babam Hilmi Topaloğlu ile Mahsun Kırmızıgülün yaşadıklarını samimi bir şekilde ilk kez anlatacağım.

HASTALIĞINDA ONU YALNIZ BIRAKTI

Babamın beyninde tümör çıktığında ve ameliyat sürecinde Mahsun Kırmızıgül onu ziyaret etmedi. Etrafındaki kişilere babamın rahatsızlığı ile ilgili Numara yapıyor diye yorumlarda bulunuyordu. Babamın hastalığı sekiz-dokuz ay sürdü ve Kırmızıgül hiçbir şekilde babamı aramadı, hastalığıyla ilgilenmedi. Hastalığı son aşamadayken, tepki görmemek için ziyarete geldi.

MAHSUN BENİ SATTI DİYORDU

Babam o dönemde Mahsun Kırmızıgülü silmişti. Onun için hep nankör diyordu. Herkese " Mahsun Kırmızıgül beni sattı, yalnız bıraktı" derdi. Onun tavırlarına çok içerledi. Babam, Mahsun onu yalnız bırakıp sattığı için o hastalığa yakalandı. Yaşadığı üzüntüler nedeniyle beyninde tümör çıktı.

AMCAMA VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

O dönem Prestij Müzikte çalışıyordum. Mahsun Kırmızıgül şirkette durmamı istemezdi. Çocuklarının Hilmi Topaloğlunun yanında olmasını ve bizi görmeyi kesinlikle istemiyordu. Amcam Mustafa Topaloğlunun da şirkete gelmesini istemezdi. Zaten amcama verdiği sözü de tutmadı. Amcam, Yıkılmadım Ayaktayım şarkısını yaptığında, Mahsun şarkıyı alabilmek için amcama ev ve araba sözü verdi. Sonra şarkı patladı ama amcama ne ev, ne de araba aldı.

ÖZCAN DENİZİN ALBÜM YAPMASINA ENGEL OLDU

Prestij Müzikte kendisinin dışında kimsenin parlamasını istemezdi. Özcan Deniz askerden döndükten sonra, içindeki kıskançlık duygusuyla onun albüm yapmasına engel olmaya çalıştı. Prestij Müzikin ağası da, kralı da ben olayım diye düşünüyordu. "Özcanın askerden önceki albümünden zarar ettik, başka albüm yapmayalım" dedi. Halbuki zarar edilen bir albüm değildi. Rahmetli babam, "Ben bu albümü yapacağım. Zarar ederse, benim haneme yazarız" dedi. Sonra Yalan mı? albümü yapıldı ve müthiş patladı! "Zararı bana yazın" diyen babam, sonra o albümün karını ortaklarıyla paylaştı.

ÖZCANI VE ALİŞANI KISKANDI

Kırmızıgül, Alişanı hiç çekemezdi; albümünün yapılmasını istemiyordu. Babam hep derdi, "Mahsun, Alişanı kendisine rakip görüyor" diye. Sonra Mahsun, Prestij Müzike popçuları ve kendi tarzı dışındaki sanatçıları toplamaya başladı. Kendi branşında tek olmak istiyordu.

DİYARBAKIRLILARI KOVUN DİYORDU

Babam onu evladı olarak görüyordu. Fakat Mahsun; babama, meşhur olmadan önce Hilmi Baba, meşhur olunca Hilmi Abi, sonra da Hilmi diye hitap etti. O yaştaki insana saygısızca Hilmi diyordu. Prestij Müzike Diyarbakırdan hemşehrileri geliyordu. Yol parası veya başka bir şey istediklerinde "Benim burada olmadığımı söyleyin, Yokmuş deyin, kovun gitsin" diyerek onları gönderiyordu.

BABAM ÜZÜNTÜSÜNDEN HASTA OLDU

Prestij Müzik zora girdiğinde babamı yapayalnız bıraktı. Babam üzüntüsünden hastalandı. Bunu yapan kişi bir yabancı olsa, babamın ağrına gitmezdi. Mahsunu evladı gibi gördüğü için darmadağın oldu. "Bana bunu bir yabancı yapsa ağrıma gitmez. Oğlum dediğim insan bunu yaptı" derdi. Sonunda da sağlığından oldu.

"BABAMI ÖLDÜRTMEYE ÇALIŞTI"

Babamı hastalığı sırasında arayıp sormayan, öldükten sonra da sadece insanlar görsün diye üzüntülü tavırlar sergileyen Kırmızıgül, babam hayattayken bazı aşiret aileleri ile görüşüp onun öldürülmesini isteyecek kadar alçalmış bir insandır. Bu çok acı... Onu bugünlere getiren Hilmi Topaloğlunu ortadan kaldırmak için gittiği aşiret aileleri ona, Hilmi Topaloğlunun sende büyük emeği var. Bir sıkıntı varsa konuşarak çözmeye çalışalım demişler. Mahsun ise babamın öldürülmesini istemeye devam etmiş.

Kaynak: Günaydın



