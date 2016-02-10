Yıldız Tilbe Reklam Filminden 250 Bin Lira Aldı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbenin 14 Şubat Sevgililer Günü için ilk defa oynadığı reklam filmi sosyal medyada olay oldu. 14 Şubat sevgililer gününe Çare Yıldız Tilbe sloganının damga vurduğu klip için sanatçının 250 bin liraya anlaştığı ortaya çıktı.

ÇARE YILDIZ TİLBE

Gnçtrkcll için hazırlanan "anti-sevgililer günü" kampanyası için hazırladığı şarkıda, gençlere "Sevgililer Gününü kafaya hiç takmayın, aşkı da yalnızlığı da bir güne sığdırmayın" mesajı gönderdi. Tilbenin klibi sosyal medyada aynı gün içinde binlerce kez paylaşılan bu şarkı ve reklam için 250 bin lira aldığı öğrenildi.