Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Yılmaz Morgül’ün Gerçek Yaşı Ortaya Çıktı

YILMAZ MORGÜL’ÜN GERÇEK YAŞI ORTAYA ÇIKTI - Yılmaz Morgül’ün 20 sene önce çekilmiş hiçbir yerde olmayan fotoğraflarını paylaşan müzisyen Onur Akay, 1982 doğumluyum diyen Morgül’ün 52 yaşında olduğunu söyledi. SonDakika.com 15 Şubat 2016 Pazartesi

15 Şubat 2016 Pazartesi 06:18
Yılmaz Morgül’ün Gerçek Yaşı Ortaya Çıktı

Survivorda Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde, Ünlüler takımında yer alan Yılmaz Morgül, Gönüllüler takımına seslendi. Enteresan bir cümle kuran Morgül, "Hepimizi bir anne dünyaya getirdi. Ana fikir verildiyse, ananın hakkını vereceksiniz." dedi.

MORGÜLÜN YAŞI MERAK KONUSU OLDU

Medya Faresinin haberine göre Morgülün kaç yaşında olduğu ise, sosyal medyada en çok tartışılan ve merak edilen konu oldu. Geçtiğimiz günlerde ünlü şovmen Mehmet Ali Erbilin de gönderme yaptığı Morgülün yaş tartışmasına, son noktayı sanat müziği sanatçısı Onur Akay koydu.

"1996 YILINDA 32 YAŞINDAYDI"

Pazar akşamı yayınlanan yeni bölüm sonrası, Morgülle 20 sene önce sahnede yaptıkları düet sırasında çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Akay, "Gönüllüler takımında yarışan 1990 doğumlu Efecan, 52 yaşındaki Yılmaz Morgüle yenildi. Helal olsun sana Yılmaz! Bülent Ersoy izlediyse seni, kesin dünya güzelim demiştir. Yılmazla 20 sene önce düet yaptık. 1996 yılında ben 19 yaşındaydım, Yılmaz abi ise 32 yaşındaydı." notunu yazdı.

90lı yıllarda Morgül "Elveda İstanbul", Akay ise " İstanbul Ağlıyor" isimli şarkıyla çıkış yapmıştı.


Anahtar Kelimeler: Gündem Morgülün Yaşı Çıktı! haberler haberi haberleri HABER HABERLER

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv