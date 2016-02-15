Yılmaz Morgül’ün Gerçek Yaşı Ortaya Çıktı

Survivorda Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde, Ünlüler takımında yer alan Yılmaz Morgül, Gönüllüler takımına seslendi. Enteresan bir cümle kuran Morgül, "Hepimizi bir anne dünyaya getirdi. Ana fikir verildiyse, ananın hakkını vereceksiniz." dedi.

MORGÜLÜN YAŞI MERAK KONUSU OLDU

Medya Faresinin haberine göre Morgülün kaç yaşında olduğu ise, sosyal medyada en çok tartışılan ve merak edilen konu oldu. Geçtiğimiz günlerde ünlü şovmen Mehmet Ali Erbilin de gönderme yaptığı Morgülün yaş tartışmasına, son noktayı sanat müziği sanatçısı Onur Akay koydu.

"1996 YILINDA 32 YAŞINDAYDI"

Pazar akşamı yayınlanan yeni bölüm sonrası, Morgülle 20 sene önce sahnede yaptıkları düet sırasında çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Akay, "Gönüllüler takımında yarışan 1990 doğumlu Efecan, 52 yaşındaki Yılmaz Morgüle yenildi. Helal olsun sana Yılmaz! Bülent Ersoy izlediyse seni, kesin dünya güzelim demiştir. Yılmazla 20 sene önce düet yaptık. 1996 yılında ben 19 yaşındaydım, Yılmaz abi ise 32 yaşındaydı." notunu yazdı.

90lı yıllarda Morgül "Elveda İstanbul", Akay ise " İstanbul Ağlıyor" isimli şarkıyla çıkış yapmıştı.



