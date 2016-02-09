Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Zuhal Olcay’a ’’Pis Suratlı’’ Cezası

ZUHAL OLCAY’A ’’PİS SURATLI’’ CEZASI - Ünlü sanatçı Zuhal Olcay’ın, bir kültür merkezinde güvenlik görevlisi Gülnaz Akdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı para cezası, yargıtay tarafından onandı. SonDakika.com 09 Şubat 2016 Salı

09 Şubat 2016 Salı 10:24
Zuhal Olcay’a ’’Pis Suratlı’’ Cezası

Sabahtan Gülcan Demircinin haberine göre olay, Caddebostan Kültür Merkezinde 2009da yaşandı.

SENİN BU PİS SURATINI GÖRMEK ZORUNDA MIYIM

X-Raydan sorumlu güvenlik görevlisi Akdoğan, güvenlik şeridinin altından geçtiği için durdurduğu Olcayın kendisine "Senin bu pis suratını görmek zorunda mıyım? Terbiyesiz" dediğini iddia ederek şikâyetçi oldu. Savcılık Olcay hakkında hakaretten iki yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Kadıköy 4. Sulh Ceza Mahkemesi Olcayı 354 gün adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı günlük 30 liradan 10 bin 620 lira para cezasına çevirdi ve 24 ay taksitlendirdi.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, 5 yıl denetime hükmetti.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi de Olcaya verilen cezayı oybirliğiyle onadı ve karar kesinleşti.


Anahtar Kelimeler: Haberler haber son dakika Zuhal Olcaya Pis Suratlı

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv