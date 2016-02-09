Zuhal Olcay’a ’’Pis Suratlı’’ Cezası

Sabahtan Gülcan Demircinin haberine göre olay, Caddebostan Kültür Merkezinde 2009da yaşandı.

SENİN BU PİS SURATINI GÖRMEK ZORUNDA MIYIM

X-Raydan sorumlu güvenlik görevlisi Akdoğan, güvenlik şeridinin altından geçtiği için durdurduğu Olcayın kendisine "Senin bu pis suratını görmek zorunda mıyım? Terbiyesiz" dediğini iddia ederek şikâyetçi oldu. Savcılık Olcay hakkında hakaretten iki yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Kadıköy 4. Sulh Ceza Mahkemesi Olcayı 354 gün adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı günlük 30 liradan 10 bin 620 lira para cezasına çevirdi ve 24 ay taksitlendirdi.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, 5 yıl denetime hükmetti.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi de Olcaya verilen cezayı oybirliğiyle onadı ve karar kesinleşti.



