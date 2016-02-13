Bahçeli: Meclis Onayı Olmadan Kara Operasyonu Bize Bir Vatan Kaybettirir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, hükümetin Suudi Arabistan
la kurduğu ilişkinin muhteviyatı hakkında TBMM’ye bilgi vermesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, “Gazi Meclis’in malumat ve onayı olmadan Türkiye’nin oldubittiye getirilerek kara operasyonuna girmesi bize bir vatan kaybettirebilecektir.” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, ‘Suudi Arabistan
ile birlikte yapılması gündemde olan kara operasyonuna’ yönelik yazılı açıklama yaptı.
Türkiye’nin çevresinde yaşanan insani, vicdani ve hukuki parçalanmaların milli güvenliği risk ve açmazlara sürüklediğini ifade eden Bahçeli, Ortadoğu’da derin bir kaosun, hakimiyet kurması öngörülemez gelişmelere hız verdiğini belirtti. Bahçeli, “AKP hükümetinin dış politikadaki tarihi sapma ve yanlışları komşu coğrafyalardaki gerilim ve çatışmaları Türkiye’ye sıçratmıştır. Yaklaşık iki ay boyunca, özellikle Cizre
, Sur ve Silopi’de görülüp kent savaşlarını aratmayacak kanlı manzaraların başka türlü izahı olmayacaktır. AKP’nin öngörüsüzlüğü, ilkesizliği, fikri bulanıklığı, ilaveten milli politika ve stratejileri kasten reddi ülkemizi Ortadoğu temelinde projelendirilen felaket kuşağına eklemlemiştir.” ifadelerini kullandı.
“İÇ BARIŞ VE HUZUR ORTAMIMIZ AKP ELİYLE OYUNA GELMİŞ, TUZAĞA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR”
Bahçeli, “Siyasal birlikteki aşınmalar, ekonomik güçteki zafiyetler, güvenlik ve askeri politikalardaki zayıflıklar, hepsinden önemlisi terör örgütleriyle kurulan ihanete varan ilişki ve bağlantılar sonunda geri tepmiş, şehadet ve yıkım olarak dönmüştür. Türkiye’nin vatan topraklarında gözü olan çevreler daha da iştahlanmıştır. Milli birlik ve kardeşliğimiz, iç barış ve huzur ortamımız AKP eliyle oyuna gelmiş, tuzağa düşürülmüştür.” açıklamasında bulundu.
“GEREK ERDOĞAN, GEREKSE DE DAVUTOĞLU EKTİKLERİNİ BİÇMEKTEDİR”
Hükümetin Suriye
politikasının Ortadoğu’daki belirsizliğe katkı verdiğini anlatan Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü: "AKP’nin şuursuz, kontrolsüz, marjinal ve gayri milli siyaseti komşu ülkelerden istikrarsızlık ithalinden başka bir işe yaramamıştır. Düne kadar PYD ile açıktan ilişki kuran, bu terör örgütünün sözde liderini İstanbul
ve Ankara’da ağırlayan, hatta peşmergeye ülke topraklarından koridor açıp Ayn el Arap’a geçişini sağlayan AKP’nin şimdilerde PYD’yi sahiplenen ABD’ye sitem ve serzenişte bulunması elbette inandırıcı, ikna edici değildir. Gerek Erdoğan gerekse de Davutoğlu ektiklerini biçmektedir. ABD’nin PYD-YPG terörüne verdiği destek, açmak istediği kirli koridor şüphesiz ki ne müttefiklik hukukuyla ne de stratejik ortaklıkla bağdaşmayacaktır.Fakat düne kadar partimizin her türlü ikaz ve eleştirilerine rağmen PYD’yle görüşen, PKK’yla pazarlık yapan, bölgesel ölçekte faaliyet gösteren selefi gruplarla temas kuran AKP hükümeti, yaptıklarının bedelini hem ödemekte hem de milletimize ödetmektedir.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye ‘Ey ABD’ seslenişinin herhangi bir yaptırımının olmayacağını belirten MHP Genel Başkanı, “Türkiye korkunç boyutlara ulaşan mülteci akınıyla karşı karşıyaysa bunun asıl sorumlusu hiç kuşku yok ki Ortadoğu’ya model olacağım derken maskara ve madara olan AKP hükümetidir. Şu anda Rusya
Halep ve mücavir alanlarını bombalamayı sürdürmektedir. ABD ile Rusya
PYD ve PKK’ya bakışta aynı çizgide, aynı safta toplanmaktadır.” ifadesinde bulundu.
"KARA OPERASYONUNA GİRİLMESİ BİZE BİR VATAN KAYBETTİREBİLECEKTİR"
Bahçeli açıklamasına şöyle devam etti: "Öyle bir noktaya gelinmiştir ki, Suudi Arabistan’ın başını çektiği ve Türkiye’nin de destek vereceği örtülü olarak dillendirildiği kara operasyonu sürekli gündemdedir. Hatta Suudi yönetimin hava üslerimizde keşif yaparak ülkemize savaş uçakları göndereceği, gerektiğinde asker yollayabileceği bizzat Dışişleri Bakanı tarafından açıklanmıştır. Dışişleri Bakanı ‘kara operasyonu lazım’ sözleriyle AKP’nin nasıl bir anlayışta olduğunu deşifre etmiştir. Elbette hükümet ülke güvenliğini korumak, sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan vahim tehlikelere karşı etkili ve caydırıcı önlemler almak mecburiyetindedir. Bu aynı zamanda milletimizin beklentisidir. Ancak küresel projeleri temin ve takviye için herhangi bir askeri operasyon planlıyor ve bu maksatla Suudi Arabistanla yan yana geliniyorsa netice çok kötü, tahminlerin ötesinde feci olaylara kapı aralayabilecektir. Türkiye
yabancı başkentlerde kurgulanan şiddet ve vahşet senaryolarına taşeronluk yapamayacak, aksi halde akıbet korkunç olabilecektir. Ve de Ortadoğu’daki mezhep kutuplaşması şiddetlenerek tüm ülkeleri ateşe verebilecektir. Başbakan’ın aklını başına almasında, Erdoğan’ın hayal ve hamasetine karşı teyakkuz haline geçmesinde sonsuz yararlar vardır. AKP hükümeti Suudi Arabistanla kurduğu ve kurguladığı ilişkinin yönü ve muhteviyatı hakkında TBMM’ne derhal bilgi vermeli, gelişmeler hakkında doyurucu açıklama ve izahatlar yapmalıdır. Gazi Meclis’in malumat ve onayı olmadan Türkiye’nin oldubittiye getirilerek kara operasyonuna girmesi bize bir vatan kaybettirebilecektir.”
Cumhurbaşkanı’ndan Başbakana kadar ülke yönetiminin karışık olduğunu kaydeden Bahçeli, sağduyu çağrısı yaptı. Bahçeli, “Türk milleti başkalarının yazdığı cinayet senaryolarında figüranlık yapmaya teşne ve hevesli bir hükümet değil, ülkesini ve vatanını her şeyin fevkinde gören bir milli zihniyete ihtiyaç duymaktadır. Türkiye
onun bunun oyuncağı olmayacak kadar köklü, tarihi ve kültürel gücü olan bir ülkedir. Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygı ve riayet Türkiye
Cumhuriyeti’nin temel politikası olmalıdır. Bunun dışında gerekmedikten ve milli bekamız zorlamadıktan sonra herhangi bir savaş Türkiye’nin tarihsel bakiyesine ve Müslüman coğrafyasına haçlı müdahalesi olacaktır ki, buna da göz yummamız düşünülemeyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.
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