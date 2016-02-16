Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu’na Başkanlık Edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 64. Hükümetin Bakanlar Kuruluna ilk kez başkanlık edecek. Erdoğanın Bakanlar Kurulunu 29 Şubatta toplaması bekleniyordu ama Afrika gezisi nedeniyle toplantı öne çekildi.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ OPERASYONLAR

Erdoğan başkanlığındaki toplantının en önemli gündemi bölgede devam eden operasyonlar ve Suriye sınırındaki gelişmeler olacak. Cumhurbaşkanı 64. Hükümetle de ilk kez bir araya gelmiş olacak.

Erdoğanın bundan sonra bir ay Bakanlar Kurulu, bir ay Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmesi bekleniyor.

BUGÜNE KADAR 4 TOPLANTI YAPTI

Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk kez 19 Ocak 2015te Bakanlar Kurulunu toplamıştı.

Bugüne kadar Erdoğan başkanlığında 4 toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı en son da 14 Aralıkta Beştepede Bakanlar Kurulu üyelerini yemekte ağırlamıştı.