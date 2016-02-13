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Hdp Myk’dan Açıklama Açıklaması

HDP MYK’DAN AÇIKLAMA AÇIKLAMASI - HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın içinde bulunduğu aracın polis tarafından silah doğrultularak durdurulduğu iddia edildi. SonDakika.com 13 Şubat 2016 Cumartesi

13 Şubat 2016 Cumartesi 13:53
Hdp Myk’dan Açıklama Açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağın içinde bulunduğu aracın polis tarafından silah doğrultularak durdurulduğu iddia edildi. HDP Merkez Yürütme Kurulundan (MYK) yapılan yazılı açıklamada, Yüksekdağın partisinin İstanbul Sultangazideki ilçe kongresinden ayrıldıktan sonra, içinde bulunduğu aracın özel harekat polisleri tarafından silah doğrultularak durdurulduğu ileri sürüldü. Açıklamada, "Her türlü baskı, tehdit ve engellemelerine rağmen yolumuzda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.
Anahtar Kelimeler: Galatasarayı Mykdan

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