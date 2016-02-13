Hdp Myk’dan Açıklama Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağın içinde bulunduğu aracın polis tarafından silah doğrultularak durdurulduğu iddia edildi.
HDP Merkez Yürütme Kurulundan (MYK) yapılan yazılı açıklamada, Yüksekdağın partisinin İstanbul Sultangazi
deki ilçe kongresinden ayrıldıktan sonra, içinde bulunduğu aracın özel harekat polisleri tarafından silah doğrultularak durdurulduğu ileri sürüldü.
Açıklamada, "Her türlü baskı, tehdit ve engellemelerine rağmen yolumuzda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.
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