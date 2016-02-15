1907 Fenerbahçe Derneği, Mustafa Koç’u Unutmadı

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1907 Fenerbahçe Derneği, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kurucusu Mustafa Koçu mezarı başında andı. Caroline Koç da sevgililer gününde gerçekleşen anma töreninde Mustafa Koçu yalnız bırakmadı.
SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Törene Ali Koç, Fenerbahçe eski Teknik Direktörü İsmail Kartal, iş adamları Abdullah Kiğılı ve Ozan Balaban, Murat Özaydınlı, 1907 Fenerbahçe Derneği yöneticileri ve sevenleri katıldı.
12 NUMARALI FORMA KABRİNE BIRAKILDI
Konuşmaların ardından Mustafa ve Ali Koçu çocuk yaşta Fenerbahçeli yapan ailenin emektarı Kamer Kaya 12 numaralı Fenerbahçe formasını Mustafa Koçun kabrine bıraktı.
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