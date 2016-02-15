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1907 Fenerbahçe Derneği, Mustafa Koç’u Unutmadı

1907 FENERBAHÇE DERNEĞİ, MUSTAFA KOÇ’U UNUTMADI - 1907 Fenerbahçe Derneği, 21 Ocak’ta hayatını kaybeden kurucusu Mustafa Koç’u kabri başında andı. Caroline Koç da Mustafa Koç’u yalnız bırakmadı. SonDakika.com 15 Şubat 2016 Pazartesi

15 Şubat 2016 Pazartesi 01:16
1907 Fenerbahçe Derneği, Mustafa Koç’u Unutmadı

1907 Fenerbahçe Derneği, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kurucusu Mustafa Koçu mezarı başında andı. Caroline Koç da sevgililer gününde gerçekleşen anma töreninde Mustafa Koçu yalnız bırakmadı.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Törene Ali KoçFenerbahçe eski Teknik Direktörü İsmail Kartal, iş adamları Abdullah Kiğılı ve Ozan Balaban, Murat Özaydınlı, 1907 Fenerbahçe Derneği yöneticileri ve sevenleri katıldı.

12 NUMARALI FORMA KABRİNE BIRAKILDI

Konuşmaların ardından Mustafa ve Ali Koçu çocuk yaşta Fenerbahçeli yapan ailenin emektarı Kamer Kaya 12 numaralı Fenerbahçe formasını Mustafa Koçun kabrine bıraktı.


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