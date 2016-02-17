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4 Büyüklerden Teröre Lanet Mesajı

4 BÜYÜKLERDEN TERÖRE LANET MESAJI - Ankara’da akşam saatlerinde meydana gelen patlamayla ilgili Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başsağlığı diledi. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 15:19
4 Büyüklerden Teröre Lanet Mesajı

Ankarada akşam saatlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı yakınlarında gerçekleşen terör olayını GalatasarayFenerbahçeBeşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri lanetledi.

Ankarada bu akşam saatlerinde yaşanan terör saldırını GalatasarayFenerbahçeBeşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri yayımladıkları mesajlarla lanetledi. 4 büyük kulüp, resmi internet sitelerinden yayınladıkları mesajlarda şu ifadelere yer verdi:

GALATASARAY

"Uzun cümleler, sürekli yinelenen benzer kelimeler ülke olarak yaşadığımız acıları tarif etmekte maalesef artık yetersiz kalıyor. Bu ülkenin temel taşlarından bir spor kulübü, bir sivil toplum örgütü olarak, terörü ve terörden medet umanları bir kez daha lanetliyoruz. Ankaradaki kalleş saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyoruz."

FENERBAHÇE

"Ankarada, İnönü Bulvarını Dikmen Caddesine bağlayan Merasim Sokakta askeri servis araçlarının geçişi sırasında patlama meydana geldiğini, patlamada ölü ve yaralıların bulunduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Yaşanan bu terör olayını lanetleyerek bu tür olayların bir an önce son bulmasını temenni ediyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

BEŞİKTAŞ

"Başkentimiz Ankarada Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan servis araçlarına yönelik düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin huzur ve refah ortamına kavuşması için tüm gücüyle mücadele eden güvenlik güçlerimize yönelik bu elim terör saldırısının üzüntüsünü yaşıyoruz.

Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allahtan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı diler, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ederiz."

TRABZONSPOR

"Ankarada, İnönü Bulvarını Dikmen Caddesine bağlayan Merasim Sokakta askeri servis araçlarının geçişi sırasında meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz."







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