Adanaspor, Ersan Adem Gülüm Transferinden 1.4 Milyon Euro Kazandı

Beşiktaş, Ersan Adem Gülümü 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin kulübü Hebei China Fortunea sattı. Siyah-Beyazlıların, Ersanı bir önceki kulübü Adanaspora bu paranın yüzde 20si olan 1 milyon 400 bin Euroyu ödemesi gerektiği ortaya çıktı.

7 MİLYON EUROYA SATILMIŞTI

Ara transfer döneminin tamamlanmasının ardından Siyah-Beyazlılara piyango vurdu. Hebei China Fortune, sürpriz bir teklif yaparak Ersan Adem Gülümü istedi. Yönetimden onay çıktı ve 28 yaşındaki stoper 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çinin yolunu tuttu.

Bu transferin sadece Beşiktaşın değil, Ersanın bir önceki kulübü Adanasporun da kasasına katkı sağlayacağı ortaya çıktı.

SÖZLEŞMEDE MADDE VARDI

2010 yılında, Ersan Gülümün Beşiktaşa transferi sırasında iki kulüp arasında özel bir sözleşme yapıldı ve oyuncunun transferi durumunda bonservis bedelinin yüzde 20sini Adanasporun alması kararlaştırıldı.

Yani Adanaspor, 6 yıl önce gönderdiği eski futbolcusu sayesinde 1 milyon 400 bin Euroluk kazanç elde etti.

(sporalemi.com.tr)