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Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor’u 1-0 Yendi

AKHİSAR BELEDİYESPOR, GAZİANTEPSPOR’U 1-0 YENDİ - Spor Toto Süper Lig’de Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor’u Rodallega’nın golüyle 1-0 mağlup etti ve üçüncü sıraya yükseldi. SonDakika.com 14 Şubat 2016 Pazar

14 Şubat 2016 Pazar 07:57
Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor’u 1-0 Yendi

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Gaziantepspor ile Akhisar Belediyespor karşılaştı. Kamil Ocakta oynanan karşılaşma Akhisar Belediyespor, Rodalleganın golüyle 1-0 kazandı.

Her iki takımında kontrollü kontrollü oyunu tercih ederek başladığı karşılaşmada gole ilk yaklaşan takım misafir takım Akhisar Belediyespor oldu. Maçın 12. dakikasında ceza yayı önünde meşin yuvarlağı kaleden uzaklaştırmak isterken hatalı pas yapan Putsila, topu Rodellegaya kaptırdı. Rodalleganın şutunu Elyasa Süme güçlükle uzaklaştırdı. Maçta 43. dakika oynanırken Gaziantepspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Larsson, hiç bekletmeden ceza sahası içerisine yaptığı ortaya yükselen Habibounun kafa vuruşunda kaleci Lukac topu kontrol etti. İlk yarının son dakikalarında Gaziantepsporda Habib Habibounun attığı gol ofsayt nedeniyle sayılmadı. Daniel Larssonun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir, bekletmeden verdiği pası filelere gönderen Habibounun golünü Ümit Öztürk, yardımcısının uyarısını dikkate ofsayt gerekçesiyle saymadı. Karşılaşmada ilk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

PRINCE HASTANELİK OLDU

Bu arada maçın ilk bölümünde zaman zaman başını tuttuğu görülen Gaziantepsporlu futbolcu Prince, 20. dakikada kendisini yere bıraktı. Sahada görevli ekipler tarafından soyunma odasında götürülen Prince, bir süre sonra da hazır bekletilen ambulansla hastaneye sevk edildi. Karşılaşmanın 25. dakikasında zorunlu olarak oyuncu değişikliğine giden Gaziantepspor, Princein yerine sahaya Hakan Çinemreyi sürdü.

RODALLEGA TABELAYI DEĞİŞTİRDİ

İkinci yarıya etkili başlayan Akhisar, 61. dakikada Hugo Rodalleganın golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Muğdat Çelik ortasını Zydrunas Karcemarskasdan seken topu önünde bulan golcü oyuncusu topu filelerle gönderince Akhisar Belediyespor deplasmanda 1-0 öne geçti. Maçın 64. dakikasında Orkan Çınarın serbest vuruştan yaptığı ortaya Erdem Şen sert vuruyor ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Akhisar BelediyesporGaziantepspor deplasmanında 3 puanla dönen taraf oldu.

Bu sonuçla Akhisar Belediyespor puanını 36ya yükselerek üçüncü sıraya yükseldi. 26 puanda kalan Gaziantepspor ise 9 sırada yer alıyor.

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