Alex de Souza: Başarılar Fenerbahçem

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında bu akşam Rusyanın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacak. Saat 19.00da başlayacak Fenerbahçe-Lokomotiv Moskova maçını İsveç Futbol Federasyonundan Martin Strömbergsson yönetecek. Fenerbahçenin bu kritik mücadelesinden önce efsane kaptanı Alex de Souzadan sarı lacivertlilere destek geldi.



ALEXTEN DESTEK



Kritik maç öncesi sarı lacivertli takımın efsane Brezilyalısı Alex de Souzadan da Türkçe mesaj geldi. Instagram hesabından maçın görselini paylaşan Alex, altına da "Başarılar Fenebahçem" notunu düştü. Alexin bu sözleri takipçilerinin beğenisini topladı.