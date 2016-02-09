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Amedspor, Fenerbahçe Maçına “Çocuklar Ölmesin Maça Gelsin“ Pankartıyla Çıktı

AMEDSPOR, FENERBAHÇE MAÇINA “ÇOCUKLAR ÖLMESİN MAÇA GELSİN“ PANKARTIYLA ÇIKTI - Amedspor’un Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında “Çocuklar ölmesin maça gelsin“ pankartıyla sahaya çıkması dikkat çekti. SonDakika.com 09 Şubat 2016 Salı

09 Şubat 2016 Salı 05:57
Amedspor, Fenerbahçe Maçına “Çocuklar Ölmesin Maça Gelsin“ Pankartıyla Çıktı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Amedspor ile Fenerbahçeyi karşı karşıya getiren mücadelede ev sahibi ekip müsabakaya anlamlı bir pankart ile çıktı.

DİKKAT ÇEKEN PANKART

"Çocuklar Ölmesin Maça Gelsin" yazılı pankartı tutan Amedsporlu futbolculara rakip Fenerbahçeli futbolculardan da destek gelince, pankart etrafında toplanan futbolcular birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"ÇOCUKLAR ÖLMESİN" MARŞI YÜZÜNDEN CEZA ALMIŞLARDI

Amedspor, Türkiye Kupasında karşılaştığı Başakşehir maçında Amedspor taraftarının "Her yer Sur, her yer direniş… Her yer Cizre, her yer direniş…, Çocuklar ölmesin maça gelsin…" tezahüratı sebebiyle TFF tarafından PFDKya sevkedilmiş ve seyircisiz oynama cezası almıştı.





Anahtar Kelimeler: Pişman Çocuklar Ölmesin Gelsin Pankartıyla

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