Amedspor’a Açtığı Pankart Nedeniyle Ceza Kapıda

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Fenerbahçe maçında açtıkları "Çocuklar ölmesin, maça gelsin" pankartı ve futbolcuların yaptığı 30 saniyelik protesto eylemi ile ilgili açıklama yaptı. Karşılaşmadan hemen sonra kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu pankart için Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) izin istendiği ancak alınamadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"HAKSIZ UYGULAMALAR ÇOK FARKLI BOYUT KAZANDI"

"Hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta onurlu mücadelesini sürdüren bölgenin tek ikinci lig kulübü olan Amedspora sezon başından bu yana yapılan haksız uygulamalar bugün itibariyle çok farklı bir boyut kazanmıştır. İsminin değiştirilmesi sonrası kulübümüze yapılan tehdit ve hakaretler, sezon devam ederken taraflı gözlemci raporları, haksız para cezaları ile sürdürülmüştür.

"IRKÇI GRUPLARIN HEDEFİ HALİNE GELDİK"

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası maçında Medipol Başakşehir karşısında ortaya konulan iyi futbol ve elde edilen başarılı sonuç, birçok kesimden takdir toplamıştır. Ancak kulübümüz, bu başarıyla birlikte ırkçı grupların da hedefi haline gelmiştir. Bu ırkçı grup tarafından çıktığı her maç provoke edilmiş, Bursaspor maçı ile de son raddesi yaşanmıştır.

"BAŞARIMIZI HAZMEDEMEYENLER VAR"

Bursaspor maçı sonrası oyun disiplininden kopmayan ve kazanmaya inanan sporcularımız, galip gelmiş ve hem şehrimizi, hem de Amedspora gönül verenleri bir kez daha sevince boğmuştur. Lakin bu başarılar bazı çevrelerce hazmedilememiş olacak ki, Medipol Başakşehir maçı sonrasında cefakar taraftarlarımız gözaltına alınmış, akabinde bu maçta söylenen sloganlar nedeni ile haksız bir şekilde kulübümüz 1 maçı seyircisiz oynama cezasına çarptırılmış.

"DENİZ NAKİYE HAKSIZ YERE CEZA VERİLDİ"

Oyuncumuz Deniz Nakinin barış çağrıları ise "ideolojik ve ayrımcı" olduğu gerekçesiyle ağır bir şekilde cezalandırılmıştır. Her yönüyle örnek olan bu oyuncumuz, Türkiye futbol tarihinde eşi benzerine az rastlanan 12 maç müsabakalardan men cezası almıştır. Ve tüm bu olanlar Türkiye Kupasında çeyrek final maçlarının başlamasının hemen öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karara bağlanmıştır.

Her türlü küfürün, şiddetin, ideolojik açıklama ve eylemelerin olduğu sahalarda bu kadar ağır cezaların, üstelik hak etmemesine rağmen yalnızca Amedspora verilmesi manidardır.

"BÖYLE OLMASINI FENERBAHÇE DE İSTEMEZDİ"

Çocukların ölmemesini isteyen bir kulübe ve oyuncusuna ceza vermek, haksız, taraflı ve insafsızcadır.

Bugün yapılan Fenerbahçe müsabakası da bu atmosferde başlamıştır. Ve kanımızca Fenerbahçenin de hiç arzulamadığı bir müsabaka oynanmıştır. Gönül isterdi ki, her iki kulüpte eşit koşullarda ve şartlarda bugün sahaya çıksın. Ancak TFFnin hukuka ve vicdana aykırı kararları neticesinde bu durum mümkün olmamıştır.

"HAREKETSİZ DURMA EYLEMİ ÇİFTE STANDARDIN SONUCU"

Maç içinde yaptığımız 30 saniyelik hareketsiz durma protesto da tamamen yapılan haksızlıkların, çifte standartların ve ötekileştirmenin sonucudur. Ve yaşananlara dikkat çekmek için bu protesto eylemi yapılmıştır. Bu nedenle kulübümüz dün olduğu gibi bugün de ve yarında sonuna kadar arkasında durduğu "Çocuklar ölmesin, maça da gelsin" şiarı devam edecektir.

"TALEBİMİZ TFF TARAFINDAN KABUL EDİLMEDİ"

Ayrıca Fenerbahçe maçına "Çocuklar ölmesin maça da gelsin" pankartıyla çıkma talebimiz TFF tarafından kabul edilmemiştir. TFFnin bu tutumunu da spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sonuç itibari aldığımız cezalar ve uğradığımız haksızlıklar, çocukların ölmesini istemeyenlerin cezalandırılmadığı, bunu dile getirenlerin sahiplendiği yeni bir sürecin başlamasına vesile olmasını diliyoruz.

Büyük şair Nazımın da dediği gibi;

Sizde böyle koşmuştunuz bir zamanlar,

Çocuklara kıymayın efendiler.

Saygılarımızla.

Amedspor Yönetim Kurulu ve Diyarbakır Spor Taban Birlikleri"























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