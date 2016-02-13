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Amedspor’dan, TFF’ye Tepki: Gerekirse FIFA, CAS ve AİHM’e Gideriz

AMEDSPOR’DAN, TFF’YE TEPKİ: GEREKİRSE FIFA, CAS VE AİHM’E GİDERİZ - “Çocuklar ölmesin, maça gelsin“ pankartı yüzünden PFDK’ya sevk edilen Amedspor’da Asbaşkan Nurullah Edemen, “Gerekirse FIFA, CAS VE AİHM’e gideceğiz“ diyerek TFF’ye sert çıktı. SonDakika.com 13 Şubat 2016 Cumartesi

13 Şubat 2016 Cumartesi 01:37
Amedspor’dan, TFF’ye Tepki: Gerekirse FIFA, CAS ve AİHM’e Gideriz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Diyarbakırda oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasına üzerinde, "Çocuklar ölmesin, maça gelsin" yazılı pankartla çıkan Amedspor Kulübüne Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etmesi, Diyarbakırda tepkiyle karşılandı. Amedspor Kulübü Asbaşkanı Nurullah Edemen, "Gerekirse FIFA, CAS VE AİHMe gideceğiz" diye konuştu.

"FEDERASYON ÇİFTE STANDART UYGULUYOR"

T24e konuşan Edemen, federasyonun çifte standart uyguladığını belirterek, karara tepki gösterdi. Edemen, "Ünlü sanatçı ve futbolcular geçtiğimiz günlerde çocuklarla ilgili bir etkinlik düzenledi. Bizler de takdir ettik. Batıda, bu etkinlik yapılırken sorun olmuyor, ama biz yapınca cezalandırılıyoruz. Bu bir çiftte standarttır. Biri çıkıp bize anlatsın. Şimdi federasyon,  Fenerbahçe maçı öncesi bu pankartı açılması için izin istediler vermedik diyor ve bu yüzden bizi disipline sevkediyor. Biz izin verilsin veya verilmesin. Doğru gördüğümüz yoldan dönmeyiz. Gerekirse bundan sonraki maçlarımıza da aynı pankartla çıkacağız" dedi.

"LİGDEN ÇEKİLMEYİZ"

Amedsporun baskılar yüzünden ligden çekilebileceği iddialarını da değerlendiren Edemen, şöyle devam etti: "Haksızlıklar ve baskılar farklı boyutlara varmadığı müddetçe ligden çekilmeyiz. Belki de istenen ligden çekilmemiz. Ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Gelişmelere bağlı olarak kararlarımızı alacağız. TFFnin bu son kararına karşın yarın gerekli itirazımız resmen yapılacak."

"CASA, AHİME BAŞVURACAĞIZ"

Amedspor Asbaşkanı Edemen, TFFnin ve PFDKnin yeşil-kırmızılı kulübe yönelik baskıların ve cezaların devam etmesi ve Türkiyedeki yasal itirazlarlardan sonuç almamaları durumunda Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracaklarını anlattı.

"BU MÜRACAATLAR EN DOĞAL HAKKIMIZDIR"

Edemen, "Bu müracaatlar en doğal hakkımızdır. Asla Türkiyeyi veya herhangi bir kurumu zora koymakla ilgili değildir. Kendi hakkımızı korumakla ilgilidir" diye konuştu.



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