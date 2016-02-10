Arda Turan’ın Menajeri, Çin Transferini Yalanladı

Barcelonada oynayan milli futbolcumuz Arda Turanın Çine transfer olacağı yönündeki haberlerden dolayı Ahmet Bulut açıklama geldi. Barcelonada forma giyen Arda Turanın ismi Burak Yılmazın da transfer olduğu Beijing Guoan takımıyla anılıyordu.

5 YILLIK 100 MİLYON EURO

İddialara göre Çin ekibi, Arda Turan için 5 senelik anlaşma neticesinde 100 milyon Euro önerdi.

Transfer dedikodularına son noktayı koyan isimde mili futbolcunun menajeri Ahmet Bulut oldu. Ahmet Bulut, Arda Turan için Çinden herhangi bir teklif almadıklarını ve Arda Turanın da takımdan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

