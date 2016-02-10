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Arda Turan’ın Menajeri, Çin Transferini Yalanladı

ARDA TURAN’IN MENAJERİ, ÇİN TRANSFERİNİ YALANLADI - Barcelona’da forma giyen Arda Turan’ın menajeri, Çin’den geldiği iddia edilen 5 senelik 100 milyon Euro’luk teklifin doğru olmadığını duyurdu. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 11:08
Arda Turan’ın Menajeri, Çin Transferini Yalanladı

Barcelonada oynayan milli futbolcumuz Arda Turanın Çine transfer olacağı yönündeki haberlerden dolayı Ahmet Bulut açıklama geldi. Barcelonada forma giyen Arda Turanın ismi Burak Yılmazın da transfer olduğu Beijing Guoan takımıyla anılıyordu.

5 YILLIK 100 MİLYON EURO

İddialara göre Çin ekibi, Arda Turan için 5 senelik anlaşma neticesinde 100 milyon Euro önerdi.

Transfer dedikodularına son noktayı koyan isimde mili futbolcunun menajeri Ahmet Bulut oldu. Ahmet BulutArda Turan için Çinden herhangi bir teklif almadıklarını ve Arda Turanın da takımdan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

Anahtar Kelimeler: Gözaltı Turanın

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