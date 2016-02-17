Arda Turan’la Aslıhan Doğan Arasında Dövme Krizi

Barcelonada forma giyen milli yıldız Arda Turan ile Aslıhan Doğan aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 2015 Mayıs ayında başlayan aşk, evliliğe doğru adım adım ilerlerken ikili arasında şok bir iddia ortaya atıldı.

DÖVME KRİZİ ÇIKTI

Bugün gazetesinde yer alan haberlere göre; Geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin doğum tarihini koluna kazıtan Aslıhan Doğan, aynı dövmeyi Arda Turandan da isteyince ikili arasında ufak bir kriz yaşandı.

EVLİLİK BASKISI BARDAĞI TAŞIRDI

Bu olayın üzerine Doğanın her defasında Arda Turana Evlenelim baskısı yapması bardağı taşıran son damla oldu. Bu arada sosyal medyada birbirleriyle ilgili sürekli paylaşım yapan Arda Turan ile Aslıhan Doğanın 14 Şubat Sevgililer Gününde birbirleri için tek bir söz bile yazmamaları ayrılığı doğrular cinstendi.

10 GÜNDÜR İSTANBULDA

Geçtiğimiz hafta kardeşi Dilahanın ilk sergisinin açılışına katılmak için İstanbula gelen Aslıhan Doğanın 10 gündür İspanyaya dönmemesi ayrılık iddialarını ortaya çıkardı.

ANNE EVLİLİĞE KARŞI

Barcelonaya giden Ardanın annesi Yüksel Turanın oğlunun Aslıhan Doğan ile evlenmesine karşı çıktığı da konuşulanlar arasında.