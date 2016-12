Aziz Yıldırım, Kasımpaşa Maçından Önce Futbolcularla Görüşmüş

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kasımpaşa ile önceki gün oynanan maçtan bir gün önce Samandıra Tesislerine çıkarma yaptı, kamp yapan futbolcularına gece yarısı ziyaretinde bulundu. Aziz Yıldırım, teknik heyet ve futbolcularla önce yemek yendi, ardından sohbet etti.

"BEN SİZE HER ZAMAN SAHİP ÇIKTIM"

Ancak gecenin en can alıcı anı Yıldırımın oyunculara yönelik konuşmasıydı. Önce Antalyaspor maçını gündeme getiren ve "Antalyaya turistik bir seyahat yaptığınız. Bu durum bize yakışmadı" diyen Yıldırım, daha sonra babacan bir tavır takındı, "Artık önümüzde telafisi olmayan maçlarımız var. Eğer başarıyı yakalamak istiyorsak, kendi gücümüzü bilmemiz lazım. Ben size her zaman her yerde sahip çıktım ve inandım. Şimdi de inanıyorum. Kasımpaşa ile başlayacak yükselişimiz, Moskova maçının ardından Beşiktaşa karşı da devam edecek" cümlelerini kurdu.

ADETA İKİ KİŞİLİK OYNADILAR

"Böylece gerçek gücümüzü hem Türkiyede hem de Avrupada sergileyeceğiz" diyen Yıldırım, Robin van Persieye de moral verdi. Bu motivasyon da kendisini Kasımpaşa maçında gösterdi. Bir hafta önce sahada yürüyen futbolcular, bu kez iki kişilik mücadele sergiledi ve şampiyonluk yarışında alınan yara bir nebze olsun sarıldı.