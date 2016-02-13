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Barcelona, Mesut Özil’i İstiyor

BARCELONA, MESUT ÖZİL’İ İSTİYOR - Arsenal’de bu sezon müthiş bir performans ortaya koyna Mesut Özil’e, eski takımı Real Madrid’in ezeli rakibi Barcelona talip oldu. SonDakika.com 13 Şubat 2016 Cumartesi

13 Şubat 2016 Cumartesi 03:00
Barcelona, Mesut Özil’i İstiyor

İspanyol devi BarcelonaArda Turandan sonra bir Türk yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Barça, bu sezon Arsenalde kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Mesut Özil için nabız yoklamaya başladı.

MENAJERİ HAKKINDA BİLGİ ALDILAR

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Barcelonalı yöneticilerin, yıldız futbolcunun avukatı ve aynı zamanda menaceri Erkut Söğüt ile temasa geçerek, Arsenaldeki son durumu hakkında bilgi aldıkları ortaya çıktı.

TÜM REKORLARI KIRDI

İngiliz ekibiyle 2018e kadar sözleşmesi bulunan Türk asıllı Alman futbolcunun, geleceği konusunda kararsız olduğu söyleniyor. Premier Ligde bu sezon tüm rekorları kıran, asistleriyle büyük sükse yapan Mesutun müthiş performansı, Londra temsilcisinin yöneticilerini de harekete geçirdi.

YENİ SÖZLEŞME HAZIRLIĞI

Teknik direktör Arsene Wengerin, Mesuta yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı bildirildi. Buna göre 27 yaşındaki futbolcunun, 2020ye kadar olan yeni sözleşmeye imza atarsa, Premier Ligde Manchester Unitedlı Wayne Rooneyden (Haftalığı 260 bin Pound/1.101.646 TL) sonra en çok kazanan futbolcu unvanına sahip olacağı konuşuluyor.

SADECE BARÇA DEĞİL

Mesutun Arsenale yanıtının ne olacağı merak konusu. Bu arada Barçanın kendisine olan ilgisinden dolayı çok memnun kalan 27 yaşındaki futbolcuyla eski takımı Real Madridin yanı sıra PSG ve Bayern Münihin de devreye gireceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler: Özili

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