Başakşehir-Beşiktaş Maçının Hakeminin Notu Belli Oldu

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş Pazar akşamı Medipol Başakşehir maçının hakemi Ali Palabıyıkı yerden yere vurdu. MHKnın gözdelerinden olan Palabıyık da yaptığı hatalarla gözlemci Aytekin Durmaz tarafından sınıfta bırakıldı. Durmaz özellikle Mahmut Tekdemirin, Jose Sosanın ayağına bastığı pozisyonu gözünün önde olduğu halde görmeyen Palabıyık için 8.0 notunu verdi.



"İYİLEŞTİRME YAPILMALI"



Fotospor gazetesinin haberine göre; bu notun anlamının, "Hakemin maçın kontrolünü elinde tuttuğunu; ancak iyileştirme yapılması gereken bazı önemli alanlar olduğunu, bu iyileştirmelerin yapılmasının hakemin gelecekteki maçları için önemli olduğunu ve MHKnın bu hakemin gelecekteki görevlendirme aşamasında dikkatli olması gerektiğini gösterir" şeklinde yorumlandığı bildirildi.