Basketbol Maçında Atılan Dirsek İzleyenleri Şoke Etti

Türkiye Basketbol Liginde (TBL) geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Tofaş-Melikşah Üniversitesi karşılaşması, izleyenleri şoke eden bir olaya sahne oldu.

Tofaşın Bulgar oyuncusu Kaloyan Ivanov, topsuz alanda rakibi Barbaros Bozkurtun suratına dirseğiyle çok sert bir dirsek darbesi vurdu. Darbe o kadar acımasızca idi ki, izleyenler inanmakta güçlük çekti.

SPORTMENLİK DIŞI FAUL

Darbeyi yiyen Barbaros Bozkurt yere yığılıp kalırken, hakem Abdullah Koputan tam önünde yapılan bu hareket sonrası Ivanova sportmenlik dışı faul verdi.

Ancak, sportmenlik dışı faulü yeterli bulmayan Melikşah Üniversitesi yazılı bir açıklama yaparak, Bulgar oyuncunun Basketbol Federasyonu tarafından en ağır biçimde cezalandırılmasını istedi. Açıklama, şöyle:

"AMACIMIZ TOFAŞIN GALİBİYETİNE GÖLGE DÜŞÜRMEK DEĞİL"

" Melikşah Üniversitesi Spor Kulübü olarak TOFAŞ Spor Kulübünü haklı galibiyetlerinden dolayı tebrik ederiz. Görüntüyü yayınlama amacımız TOFAŞ Spor Kulübünün galibiyetine gölge düşürmek değildir. Amacımız oyuncumuzu ve oyuncuları bu tür sportmenlik dışı hareketlere karşı korumak, federasyon ve hakemlerin bu tür hareketlere karşı önlem alması gerektiği algısını oluşturmaktır.

"KAN DONDURUCU VE İNSANLIK DIŞI"

Top ile alakası olmayan, niyetin kesinlikle zarar vermek olduğu apaçık ortada olan pozisyonu sportmenlik dışı faulle cezalandıran maçın hakemi Abdullah Koputanın pozisyonu tekrar izlese kararını kesinlikle değiştireceğini düşünüyoruz. Kurallar gereği bu kan dondurucu hareketin karşılığı diskalifiye ve uzun süre maç cezası almasıdır. Bu pozisyondaki sevindirici kazanımımız ise kulübümüzün hedeflediği sportmen kimliğe uygun olarak teknik ekibimiz ve oyuncularımız Kaloyan Ivanovun insanlık dışı bu davranışı ardından sağduyulu ve soğukkanlı kalarak reaksiyon vermemeleri olmuştur."