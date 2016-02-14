Beşiktaş Başakşehir’le 2-2 Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Son 15 dakikaya 2 farklı yenik giren siyah beyazlılar, 5 dakikada bulduğu 2 golle hayata döndü. Beşiktaşa puanı getiren isim ise 60. dakikada oyuna girip bir asist yapan ve Başakşehir defansına zor anlar yaşatan Quaresma oldu.

GUEDESİN YERİNE NECİP OYNADI

Güneş, siyah-beyazlı ekibin Süper Ligin 20. haftasında sahasında Gaziantepsporu 4-0 yendiği karşılaşmada ilk 11de görev alan, ancak hafta içi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Torku Konyasporla yapılan mücadelede kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Marcelo Guedesin yerine defansta Necipe şans verdi. Tecrübeli teknik adam, diğer 10 oyuncuda ise değişikliğe gitmedi.

AVCIDAN 2 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehirde teknik direktör Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Ligde son oynanan Bursaspor maçının 11inde 2 değişiklik yaptı. Lacivert-turunculu teknik adam, 20. haftada oynanan ve 3-3 berabere biten karşılaşmada ilk 11de görev yapan Rajko Rotmanın yerine Mahmut Tekdemire, cezalı Uğur Uçarın yerine de Alexandru Epureaunaya şans verdi.

GOMEZ DÜNYALARI KAÇIRDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk Beşiktaştı. Gomez ile önemli fırsatlar yakalayan Beşiktaş,bunları ullanamadı. özellikle İsmailin 11. dakikada getirdiği topu ağlara gönderemeyen Alman yıldız, takımını öne geçirme fırsatını kullanamadı. Başakşehir ise ilk tehlikeli atağına golü buldu.

25. dakikada Mehmetin pasıyla topla buluşan Visca, rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına girdiği anda kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Golden sonra Beşiktaş yine Gomez ve Sosa ile iki net fırsatın daha kullanamadı ve ilk devre 1-0 sona erdi.

DOKA FARKI 2YE ÇIKARDI

İkinci yarının ilk bölümünde Beşiktaşı biraz daha zora sokan gol de geldi. 54. dakikada Dokanın, penaltı noktası üzerine gönderdiği ortaya Mahmut Tekdemir kafa vuruşunu yaptı ve farkı ikiye çıkaran gole imzasını attı.

QUARESMA HIZ GETİRDİ

Beşiktaş, 60. dakikada oyuna Quaresmanın girmesiyle hareketlendi. Özellikle 70. dakikadan sonra baskını artıran siyeah beyazlılar, 78. dakikada Quaresmanın harika ortasına Cenkin kafa vuruşuyla umutlandı. 83. dakikada ise konuk takım eşitliği yakaladı. Quaresmaya yapılan faulde Sosanın ortasına ön direkte iyi yükselen Atiba skora dengeyi getrien isim oldu.

Karşılaşma da karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi. Böylece Beşiktaş haftayı 45 puanla tamamlerken, Başekşehir de 35 puana yükseldi.