Beşiktaş Gökhan Gönül’e Haber Yolladı: Seni Takımımızda Görmek İsteriz

Mali durumunu büyük oranda düzelten, Vodafone Arenayı tamamlama noktasına gelen, şampiyonluk yolunda koşar adım ilerleyen Beşiktaşta, ara transferi tamamlayan yönetim gözünü yeni sezona çevirdi.

Bir yandan iç transferde Tolga Zengin ve İsmail Köybaşı ile sözleşme yenileme görüşmelerine başlayan, diğer taraftan kadroya kalite katacak yeni isimlerin peşine düşen Kartalın herkesten gizlediği hedefi ortaya çıktı.

HEDEF GÖKHAN GÖNÜL

Siyah-Beyazlılar, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Fenerbahçenin süper yıldızı Gökhan Gönüle göz dikti. Sezon sonunda serbest kalacak olan ve Kanarya ile henüz yeni bir sözleşme imzalamayan 31 yaşındaki milli oyuncuya aracılar kanalıyla ilk mesaj iletildi. Beşiktaş kurmaylarının, " Fenerbahçe ile anlaşamazsan kapımız sonuna kadar açık. Seni Beşiktaşta görmekten mutluluk duyarız" mesajıyla Gökhanın Gönülünü çalmaya çalıştığı ifade edildi.

BECKLE İKİLİ OLACAK

Uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Liginde boy göstermeye hazırlanan Kartal, Gökhan Gönülün transferiyle dev arenaya dev bir takviyeyle girmeyi, Beckin yanına milli yıldızı da ekleyerek savunmanın sağını kusursuz hale gelmeyi planlıyor.

Gökhan, yıllık 1 milyon 710 bin Euro kazanıyor. Beşiktaşta ise 3.5 milyon Euro alan Gomezin ardından en yüksek ücreti 1.7 milyon Euro ile Quaresmaya ödeniyor.