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Beşiktaş - Mersin İdman Yurdu Maçının Hakemi Barış Şimşek Oldu

BEŞİKTAŞ - MERSİN İDMAN YURDU MAÇININ HAKEMİ BARIŞ ŞİMŞEK OLDU - Spor Toto Süper Lig’de yarın Beşiktaş ile Mersin İdman Yurdu arasında oynanacak erteleme maçını hakem Barış Şimşek yönetecek. SonDakika.com 16 Şubat 2016 Salı

16 Şubat 2016 Salı 04:06
Beşiktaş - Mersin İdman Yurdu Maçının Hakemi Barış Şimşek Oldu

Spor Toto Süper Ligde olumsuz hava koşulları sebebiyle Mete Kalkavan tarafından ertelenen Beşiktaş ile Mersin İdman Yurdu maçını hakem Barış Şimşek yönetecek.

HAKEM DEĞİŞİKLİĞİ

 Başakşehir Fatih Terim Stadında yarın saat 19.30da Beşiktaş ile Mersin İdman Yurdu arasında yapılacak Süper Ligin 18. hafta erteleme maçında hakem Barış Şimşek düdük çalacak. Şimşekin yardımcılıklarını Uygar Bebek ve Mehmet Metin yapacak. Karşılaşmanın 4üncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak.

Anahtar Kelimeler: Öldürtmek

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