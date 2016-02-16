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Spor Toto Süper Ligde olumsuz hava koşulları sebebiyle Mete Kalkavan tarafından ertelenen Beşiktaş ile Mersin İdman Yurdu maçını hakem Barış Şimşek yönetecek.
HAKEM DEĞİŞİKLİĞİ
Başakşehir Fatih Terim Stadında yarın saat 19.30da Beşiktaş ile Mersin İdman Yurdu arasında yapılacak Süper Ligin 18. hafta erteleme maçında hakem Barış Şimşek düdük çalacak. Şimşekin yardımcılıklarını Uygar Bebek ve Mehmet Metin yapacak. Karşılaşmanın 4üncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak.
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