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Beşiktaş Mersin İdman Yurdu’nu 1-0 Yendi

BEŞİKTAŞ MERSİN İDMAN YURDU’NU 1-0 YENDİ - Kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Beşiktaş - Mersin İdman Yurdu karşılaşmasını, Sosa’nın attığı golle ev sahibi ekip 1-0 kazandı. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 13:59
Beşiktaş Mersin İdman Yurdu’nu 1-0 Yendi

Beşiktaş erteleme maçında Mersin İdmanyurdu engelini Sosanın harika frikik golüyle 1-0 geçmeyi başardı.

Maç öncesinde sis nedeniyle oynanıp oynanamayacağı merak konusu olan maçı zor da olsa kazanmayı başaran Beşiktaş elde ettiği bu kritik galibiyetle puanını 48e çıkarttı ve maç eksiğiyle Fenerbahçenin 1 puan gerisinde yer aldı.

MAÇ 30 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Sis nedeniyle 30 dakika geç başlayan maç da iki takım da isteinlen performansı sahaya yansıtmadı.

İki takımın futbolcuları da sahada sıkıntılı anlar yaşarken, Beşiktaş 71. dakikada Sosanın frikikten attığı müthiş golle maçı 1-0 kazandı.

Bu galibiyetin ardından siyah beyazlılar puanını 48e yükseltirken, Mersin İdmanyurdu 17 puanda kaldı.

Anahtar Kelimeler: Ziyaretini Yurdunu

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