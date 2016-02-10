Beşiktaş Torku Konyaspor’la Karşılaşıyor

Tür seçiniz:
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Torku Konyasporla karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadında saat 21.15te başlayan karşılaşma, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
Süper Ligde aldığı arka arkaya galibiyetlerle dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk edeceği Torku Konyaspor karşısında kazanarak, deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi avantaj yakalamak istiyor.
11LER:
BEŞİKTAŞ
Boyko, Serdar, Delgado, Guedes, Tosic, Necip, Veli, Kerim, Quaresma, Sosa, Cenk
TORKU KONYASPOR
Kaya, Volkan, Selim, Skubic, Mehmet, Vukovic, Sissoko, Mbamba, Hadziahmetovic, Selçuk, Bajic
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!