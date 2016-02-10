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Beşiktaş Torku Konyaspor’la Karşılaşıyor

BEŞİKTAŞ TORKU KONYASPOR’LA KARŞILAŞIYOR - Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş, evinde Torku Konyaspor’la karşılaşıyor. Maç 0-0 devam ediyor. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 13:18
Beşiktaş Torku Konyaspor’la Karşılaşıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Torku Konyasporla karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadında saat 21.15te başlayan karşılaşma, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Süper Ligde aldığı arka arkaya galibiyetlerle dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk edeceği Torku Konyaspor karşısında kazanarak, deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi avantaj yakalamak istiyor.

11LER:

BEŞİKTAŞ

Boyko, Serdar, Delgado, Guedes, Tosic, Necip, Veli, Kerim, Quaresma, Sosa, Cenk

TORKU KONYASPOR

Kaya, Volkan, Selim, Skubic, Mehmet, Vukovic, Sissoko, Mbamba, Hadziahmetovic, Selçuk, Bajic

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