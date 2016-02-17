Beşiktaşlı Mario Gomez, Şenol Güneş’in Elini Sıkmadı

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, erteleme maçında Mersin İdman Yurdunu 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Şenol Güneş, oyun içinde yaptığı bir müdahaleye hiç beklemediği bir yanıt aldı. 65. dakikada Olcay Şahanla değiştirilerek oyundan alınan Mario Gomez, bu karardan hiç memnun kalmadı.

ELİNİ SIKMADI

Alman oyuncu saha kenarına gelirken, kendisine elini uzatan Şenol Güneşten elini kaçırarak doğruca yedek kulübesine gitti. Golcü oyuncunun oldukça sinirli olduğu mimiklerinden ve vücut hareketlerinden de belli oluyordu. Gomez, yardımcı antrenör Tamer Tunaya da bir şeyler söyledikten sonra yedek kulübesinde kendisine ayrılan yere oturdu.