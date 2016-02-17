Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Beşiktaşlı Mario Gomez, Şenol Güneş’in Elini Sıkmadı

BEŞİKTAŞLI MARİO GOMEZ, ŞENOL GÜNEŞ’İN ELİNİ SIKMADI - Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Mario Gomez, Teknik Direktör Şenol Güneş’in kendisine oyundan almasına sinirlendi, yedek kulübesinde hocasının elini havada bıraktı. SonDakika.com 17 Şubat 2016 Çarşamba

17 Şubat 2016 Çarşamba 14:17
Beşiktaşlı Mario Gomez, Şenol Güneş’in Elini Sıkmadı

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, erteleme maçında Mersin İdman Yurdunu 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Şenol Güneş, oyun içinde yaptığı bir müdahaleye hiç beklemediği bir yanıt aldı. 65. dakikada Olcay Şahanla değiştirilerek oyundan alınan Mario Gomez, bu karardan hiç memnun kalmadı.

ELİNİ SIKMADI

Alman oyuncu saha kenarına gelirken, kendisine elini uzatan Şenol Güneşten elini kaçırarak doğruca yedek kulübesine gitti. Golcü oyuncunun oldukça sinirli olduğu mimiklerinden ve vücut hareketlerinden de belli oluyordu. Gomez, yardımcı antrenör Tamer Tunaya da bir şeyler söyledikten sonra yedek kulübesinde kendisine ayrılan yere oturdu.

Anahtar Kelimeler: Kullanacağız haberler haberi haberleri HABER HABERLER Mario Gomez Güneşin Sıkmadı haberler haberi haberleri HABER HABERLER

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv