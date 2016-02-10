Beşiktaş’ta Stoper Sıkıntısı Ayyuka Çıktı

Ersan, Milosevic ve Pedronun takımdan ayrılmasının ardından Rhodolfo da sakatlanınca Beşiktaşta, kar nedeniyle ertelenen Mersin ve Trabzon maçlarında oynatacak stoper kalmamıştı. Çünkü ara transfer döneminde alınan Alexis ve Marcelo statü gereği bu maçlarda forma giyemeyecekti.

Torku Konyaspor önünde 64. dakikada kırmızı kart gören Marcelo şimdi de Kartalın 14 Şubatta ligde oynayacağı zorlu Başakşehir maçında kadrodaki yerini alamayacak. Teknik direktör Şenol Güneş stoper bölgesi için yeni bir alternatif oluşturmak zorunda kalacak.